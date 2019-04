Exhiben los icónicos instrumentos de los "dioses del rock" en Nueva York

Pasaron por las manos de Chuck Berry, Jimi Hendrix o Keith Richards y ahora lucirán tras las vitrinas del Metropolitan Museum de Nueva York: los icónicos instrumentos, más de un centenar, que dieron vida al movimiento rock and roll toman por primera vez un museo de arte para una exhibición de gran calibre.

"Toca más alto: Instrumentos de Rock & Roll" reúne al menos 130 instrumentos de los rockeros más influyentes de las últimas ocho décadas, cuyas herramientas son "objetos de arte" que encapsulan "la innovación, experimentación, pasión y rebelión" de una era, dijo el lunes en rueda de prensa el director del MET, Max Hollein.

Aunque la exhibición abre sus puertas del 8 de abril al 1 de octubre, el MET celebró por adelantado el hito invitando a sus galerías, habitualmente llenas de amantes de los cuadros, a "dioses de la guitarra" como Don Felder (The Eagles), Jimmy Page (Led Zeppelin), Tina Weymouth (Talking Heads) y Steve Miller.

Con gran expectación, Felder se arrancó a tocar el solo de "Hotel California" ante los presentes con la Gibson de doble cuello que desde hace 40 años ha dado su sonido característico al tema, una de las joyas musicales de la exhibición junto a pianos, sintetizadores, baterías, pósteres y clips de vídeo de unos 80 músicos de renombre.

Precisamente recibe a los visitantes la misma Gibson con la que Chuck Berry grabó el clásico "Johnny B Goode", la primera pieza de un recorrido por la historia musical del siglo XX al que han contribuido, entre otros, sus propios dueños a lo largo de años de organización entre el MET y el Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Este es un día que nunca habría soñado ver en mi vida, yo, que me llevé la guitarra a la escuela y me la confiscaron", dijo entre risas Jimmy Page, que hizo de su "hobby" un estilo de vida y cuya guitarra de doble cuello está junto al traje bordado con dragones que lució al tocar con Led Zeppelin entre 1975 y 1977.

"Creo que la guitarra me eligió a mí", relata Page en un vídeo sobre la pieza, una sensación que dice compartir Keith Richards, de The Rolling Stones, en otro clip donde muestra una Gibson Les Paul que decoró con rotuladores de pintura y "decididamente también con ácido", la misma que apareció en el "Sympathy for the Devil" (1968), del cineasta Jean-Luc Godard.

UNA EXTENSIÓN MÁS DE SUS CUERPOS

Steve Miller intervino en la concurrida presentación para señalar lo "difícil que es para los músicos separarse de sus instrumentos" y aseguró que da aún más importancia a esta muestra la "inclusividad con las mujeres" del rock and roll, como Joni Mitchell, Joan Jett, Patti Smith o Wanda Jackson, considerada la "reina del rockabilly".

La participación de artistas llega hasta los años más recientes, ya que está el piano futurista que Lady Gaga tocó en televisión para presentar "ARTPOP", personalizado con una carcasa transparente y luces LED, y llega a distintas culturas, como demuestra el sitar del músico y compositor indio Ravi Shankar, "maestro" del instrumento.

Entre las piezas más destacadas sobresalen una guitarra de Prince con la forma de su símbolo, con la que protestó contra la industria de la música; una Ibanez cubierta de trozos de espejo de Paul Stanley (Kiss) o la Gibson Melody Maker con la que Joan Jett grabó "I love Rock'n'Roll", llena de pegatinas con lemas feministas.

"Play It Out Loud", el nombre en inglés de la exhibición, incluye sets completos de The Beatles, Metallica o The Who, pero también instrumentos modificados o destrozados en acción por sus propios dueños, que dejaron algunas de las fotografías más recordadas del movimiento rock and roll por su rebeldía e irreverencia.

Así, el lado más anti-establishment de esta era musical del pasado siglo aún resuena en la Gibson destrozada por Pete Townshend (The Who) durante una sesión de fotos con Annie Leibovitz, conservada en resina, o en los restos de la Fender que Kurt Cobain (Nirvana) estrelló en una actuación del tour de "In Utero", en 1993.

Otros nombres presentes en la exhibición, que incluirá un concierto de cierre en septiembre, según anunció en el evento Steve Miller, son Eric Clapton, Bob Dylan, Elvis Presley, Bruce Sprinsgsteen, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan, St. Vincent o Jerry Garcia, de The Grateful Dead.