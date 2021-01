El éxito de los reestrenos en tiempos de pandemia

Ante la sequía de estrenos y el cierre de buena parte de las salas de exhibición, la recuperación de clásicos del cine y de películas de culto se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos durante estos meses de pandemia. La tendencia comenzó en Estados Unidos en los autocines, con la reposición de ‘El imperio contraataca’, ‘Los cazafantasmas’, ‘Los Gremlins’, ‘Los Goonies’ o ‘Tiburón’. Pero en nuestro país estos reestrenos se han sofisticado todavía más convirtiéndose en verdaderos eventos que van más allá de la proyección de éxitos populares de los ochenta.

Poco después de la apertura de los cines tras la pandemia, se pudo ver ‘Cinema Paradiso’. ¿Qué mejor homenaje podía hacerse para reivindicar la fascinación de ver películas en pantalla grande? Le siguieron ‘Derzu Uzala’, de Akira Kurosawa y más tarde dos nuevos montajes de las películas de Francis Ford Coppola ‘Apocalypse Now’ y ‘El padrino III’. También el ‘Akira’ de Otomo.

Pero sin duda, la cita cinéfila más esperada ha sido ‘El universo Wong Kar-wai’, organizada por la distribuidora Avalon y que ha servido para conmemorar el 20 aniversario de ‘In the mood for love (Deseando amar)’ con copias de todas las películas del director hongkonés remasterizadas y restauradas en 4K. Más de 10.000 asistentes han pasado por los ‘pop up cinemas’ ubicados en los Renoir Princesa de Madrid y los Boliche de Barcelona.

Esta misma semana aterriza en las carteleras la polémica ‘Crash’, de David Cronenberg, para poner a prueba si su espíritu transgresor sigue presente 25 años después. Y la semana que viene, el centenario de ‘El chico’, de Charles Chaplin. En realidad, esta estrategia la llevan realizando los cines Phenomena prácticamente desde que se inauguraron. Poder ver ciertas películas míticas en las mejores condiciones resulta todo un goce para los sentidos en un momento en el que la experiencia se convierte en la única manera de hacer volver a los espectadores a las salas. En tiempos de incertidumbre, el evento cinéfilo parece dispuesto a salvar la cartelera y reconfortar al público.