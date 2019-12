Extremoduro dice adiós definitivo con interrogantes pendientes

Roberto Iniesta, fundamentalmente, e Iñaki Uoho tienen las respuestas. Algo de luz (o todo) arrojarán ambos a diferentes incógnitas que se han planteado sus millones de seguidores en el mundo en relación a la separación definitiva de Extremoduro, anunciada por sorpresa a última hora de la noche del martes. El genio creador de Extremoduro (Plasencia, 16 de mayo de 1962) y el más cercano de sus colaboradores-compañeros protagonizan hoy una rueda de prensa en Madrid para someterse a las preguntas de los periodistas. La expectación es extraordinaria. Se trata de una de las marcas española de rock más universal de las últimas décadas.

¿Habrá gira final de Extremoduro o, cuando menos, concierto despedida en Cáceres, uno de sus escenarios fetiche, el próximo mes de junio? ¿Seguirá Robe tocando y divirtiéndose sobre un escenario con su talentoso grupo de músicos extremeños, aquellos con los que ha triunfado en los dos últimos trabajos, de otro perfil?

Solamente lo saben ellos o, quizá, solamente lo sabe el músico extremeño, el tipo libre de pensamiento de 57 años de los que más vende en España cuando, en cualquiera de sus versiones, pone en la calle un trabajo suyo. Ya lo dijo Enrique Bunbury: «Recordad: Robe es Robe, y tú no», como bien recoge Javier Menéndez en ‘Extremoduro. De Profundis. La historia autorizada’.

CÍCLICO / En realidad, Extremoduro dejó de existir en el año 2014. Durante todo este tiempo, cada entrevista y comparecencia pública del creador placentino ha dejado más interrogantes que certezas. Siempre, por sistema, se le ha cuestionado sobre el futuro de la banda que él creó, a golpe de crowdfounding de los 80.

«No tengo ni idea de lo que voy a hacer cuando acabe esta gira. Extremoduro está en tiempo de descanso y, cuando cada uno acabe su gira, nos juntaremos y veremos qué hacemos. A veces, necesitas planificar las cosas, y otras no, y esta gira está siendo nueva cada día», advertía a El Periódico Extremadura antes de actuar en Plasencia, en 2017.

Su discurso no ha cambiado. Yendo más allá, se le preguntó incluso sobre su adiós a cualquier proyecto musical. «Retirarme no lo sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, no renuncio a escribir otro libro, pero aún no me ha llegado la chispa de una idea que te haga creértelo, porque lo de escribir lleva muchísimo tiempo y tienes que hacerlo con muchas ganas. No creo que vaya a renunciar a nada, veré lo que me apetece en cada momento, ahora sin planificar».

«Esto lo he hecho por sorprenderme a mí mismo y a todos los demás», comentó sobre ese nuevo grupo, con el que ha conseguido un espectacular éxito en dos discos y otras tantas giras, con la Medalla de Extremadura y todo tipo de creaciones alrededor. El placentino ha disfrutado con esta experiencia.

‘Lo que aletea nuestras cabezas’, (2015) y ‘Destrozares. Canciones para el final de los tiempos’ (2016) han sido los dos trabajos. «Lo pasamos muy bien. Queríamos seguir juntándonos y había la oportunidad. Disfrutamos mucho en el primero», explicó a preguntas de este diario el líder de Extremoduro en la presentación de su segundo disco. Ese mismo día, nada nuevo en la oficina, volvió alentó las dudas sobre el futuro sobre la vuelta del grupo original, aunque en realidad, por la banda de rock han pasado diferentes músicos.

Y triunfaron, en su último experimento, Carlos Pérez (Almendralejo, 1990); David Lerman (Cáceres, 1988), Lorenzo González (Cáceres, 1975), Alber Fuentes (Plasencia, 1986) y Álvaro Rodríguez (Almendralejo, 1975) han sido quienes le han acompañado en este viaje, que seguro no será el último como creador. La calidad de sus letras, su música celestial serán eternas. En las últimas horas los elogios hacia su talento han sido una constante.

Robe, que visita Extremadura con bastante más asiduidad en los últimos años, jamás ha roto su vínculo con su tierra, a la que ha hecho guiños constantes en sus temas, con su casi ancestral ‘Extrema y Dura’ como máximo exponente..

El genio placentino es uno de los protagonistas del disco tributo a Joaquín Sabina que se acaba de editar. Su versión de la eterna ‘Calle Melancolía’ ha sido de las más alabadas. Es solo una muesca más dentro del polifacético talento musical de Robe, quien también fue protagonista hace justamente 10 años por algo radicalmente distinto al publicar su novela ‘El viaje íntimo de la locura’, que también le sirvió para aumentar su historial creador.

Hoy se darán respuestas a muchos interrogantes. De momento, la productora de Extremoduro no ha entrado en detalles, hablando en términos de motivación. Siempre se ha vinculado a Extremoduro a Robe. En realidad, nunca se podría plantear el grupo sin su creador. Sería materialmente imposible.