Festival de festivales

Dado que la pandemia de covid-19 ha hecho que algo tan saludable como ver películas en salas abarrotadas se haya convertido en un peligro, y que la única alfombra roja que cineastas y actores estén dispuestos a cruzar sea la del pasillo de casa, el destino de la mayor parte de los festivales de cine del 2020 permanece en el aire, y eso ha llevado a los organizadores de ese tipo de eventos a buscar alternativas on line. Como resultado de ello, ayer se anunció que Tribeca Enterprises –empresa propiedad del actor Robert De Niro, responsable del festival Tribeca de Nueva York– se ha asociado con YouTube para organizar We Are One: A Global Film Festival, muestra digital en cuya programación participarán Cannes, Venecia, Toronto, Sundance, San Sebastián y hasta 20 de los certámenes internacionales más importantes del mundo.

El evento, que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 7 de junio, ofrecerá a través de la plataforma de streaming una selección gratuita de largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales, conciertos y conversaciones. Los espectadores tendrán la oportunidad de hacer donaciones para apoyar al Fondo de Respuesta Solidaria a la covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a entidades benéficas de cada territorio nacional. «A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo, y todos necesitamos sanarnos», señalaban De Niro y Jane Rosenthol, CEO de Tribeca Enterprises, en la carta que enviaron a los festivales para solicitar su apoyo. «We Are One unirá a programadores, artistas y narradores para entretener y brindar alivio a audiencias de todo el planeta».

NUEVAS Y CLÁSICAS / En espera del anuncio oficial de su programación, que debería producirse de aquí a poco, los organizadores del certamen han indicado que incluirá películas «nuevas y clásicas»; se asume, en cualquier caso, que la selección estará mayoritariamente compuesta por títulos que participaron en los festivales asociados en el pasado y en su momento no tuvieron una exposición de relieve. Por motivos financieros y legales, se descarta la presencia en el programa de ninguna de las películas –títulos como The French Dispatch, de Wes Anderson; Tenet, de Christopher Nolan; y Tre Pianni, de Nanni Moretti– cuya participación en el circuito festivalero del 2020 se daba por hecha.

El anuncio de la celebración del evento llega solo unos días después de que Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes –considerado el más prestigio del mundo–, anunciara que el certamen no iba a poder celebrarse en el 2020 en su formato habitual, y que en todo caso sus responsables seguían buscando «una manera u otra» de hacerlo realidad. En una declaración cofirmada junto a Pierre Lescure, presidente de la muestra francesa, Frémaux ha afirmado: «Estamos orgullosos de unirnos a nuestros festivales asociados para destacar películas y artistas verdaderamente extraordinarios, permitiendo al público experimentar tanto los matices de la narración de historias de todo el mundo como las identidades artísticas de cada festival».