El Festival Suncine arranca totalmente gratuito y 'on-line'

El festival de cine medioambiental de Barcelona Suncine ha arrancado este miércoles y, por primera vez, toda su programación se podrá ver de manera gratuita y 'on-line'. La 27 edición del certamen, que se alargará hasta el 12 de noviembre, permite seguir desde toda España los trabajos audiovisuales en 'streaming' mediante su propia aplicación de libre descarga disponible en su web (suncinefest.com). La crisis sanitaria ha obligado a los organizadores a celebrar el festival de manera 'on-line' a pesar de que se quería llevar a cabo de manera híbrida, también con sesiones presenciales. Una situación que, para el certamen, refuerza que "ahora más que nunca que Suncine es necesario para repensar nuestra relación con la naturaleza y con el planeta". En ese sentido, el cartel de Suncine 2020 es toda una declaración de intenciones. "Hemos querido reflejar el poder de la naturaleza, los seres humanos somos una mínima parte. La naturaleza tiene un gran peso sobre nosotros y, si quiere, nos puede aplastar", sentencia Jaume Gil, director del festival.

Entre las proyecciones más destacadas están dos estrenos en España: ''Rebuilding paradise', dirigido por el oscarizado Ron Howard, y 'Akashinga, the braves one' (de National Geographic Documentary Movies), producido por el cineasta James Cameron. Otro de los documentales a tener en cuenta es el producido por el actor estadounidense Joaquim Phoenix 'The animal people'. Un total de 12 películas forman parte de la Sección Oficial y optan al Sol de Oro, el máximo galardón del festival, y 46 cortos que compiten en la sección MIRADAS por el Premio WWF España, además de los filmes fuera de concurso.

Suncine también contará en su clausura con el filme de Garazi Sánchez, una surfista vasca que opta a participar en los próximos Juegos Olímpicos, y que ha cambiado la tabla de surf por la cámara para mostrar la mala situación de los océanos en su cortometraje documental 'Vergüenza'. A su vez, la actriz catalana Núria Gago presentará 'Su vida en tus manos', un emotivo corto sobre el abandono de animales que ha escrito y dirigido. Por otro lado, el conocido naturalista Luis Miguel Domínguez recibirá el Sol de Oro Especial de Suncine como reconocimiento a toda su trayectoria.