El festival The Influencers se sumerge en la decepción tecnológica

Arte no convencional. Diseño radical. Tecnología crítica. Guerrilla de la comunicación. Estos y otros conceptos han permitido durante más de una década ubicar un festival tan anómalo como The Influencers. A medio camino entre el arte y la política, The Influencers busca esa brecha desde la que abordar los conflictos que configuran, a menudo de forma invisible, la sociedad en que vivimos; una sociedad profundamente marcada por la tecnología. Lo hace con proyectos de activismo creativo que ya han encontrado su hueco en el MoMa de Nueva York y la bienal de Venecia y que este fin de semana llegan al CCCB.

Esta 15 edición aborda asuntos candentes como la creciente desconfianza en la tecnología y los laberínticos sistemas de control político mediante todo tipo de dispositivos; temas apuntados en años anteriores como lo son también la perspectiva de género y las perspectivas no occidentales que aportan nuevas miradas y, sobre todo, preguntas. ¿Por qué los jóvenes de hoy no ven la tecnología como algo liberador sino como una amenaza y foco de frustración? ¿Hasta qué punto el patriarcado es una de las patas que sostienen culturalmente dictaduras y negocios como el del petróleo?

Consolidada ya como una cita veterana que llena cada año todas sus sesiones (gratuitas, como el servicio de traducción simultánea), The Influencers presenta este año al colectivo japonés Chim Pom, a la mediactivista taiwanesa Shu Lea Cheang, a los videocreadores estadounidenses DIS, al 'hacker' italiano Jaromil Rojo, a los investigadores berlineses Clusterduck y a la artista visual y 'performer' kuwaití Monira Al Qadira, entre otros nombres. Un amplio abanico de miradas inquietas e inquietantes para una edición que según Bani Brusadin, director del festival, se dispone así a cerrar un ciclo y atisbar nuevos horizontes.

TALLER DE RECONOCIMIENTO FACIAL

Resulta complicado acotar un festival que ha mutado tanto desde su nacimiento. The Influencers ha pasado de la fascinación por la tecnología y el entusiasmo por las redes sociales a cuestionar su presunto cariz democrático, explorar el lado oscuro del control digital y abrir una actual etapa de decepción tecnológica. Pero la pasividad nunca ha sido una opción en The Influencers y este año ofrece un taller donde se explora el funcionamiento del controvertido sistema de reconocimiento facial. Es solo un ejemplo de cómo el festival intenta trascender la vertiente meramente expositiva y adentrarse en la docencia extraacadémica.

Desde el activismo creativo, The Influencers busca otra manera de exponer las infinitas fricciones que genera la sociedad hiperconectada que se está moldeando a nuestras espaldas. Las 'performances' persiguen el cortocircuito emocional. Las exposiciones nutren la curiosidad intelectual. Los talleres dan herramientas para tomar la iniciativa en este infinito campo del arte no convencional. Y el festival, en su conjunto, trabaja para activar a una sociedad crítica; especialmente la joven, a tenor de unos estudios de asistencia que sitúan la franja de edad del público entre los 20 y 30 años. Pese a todo, y por primera vez desde el 2010, este año el festival reduce su actividad a dos jornadas.