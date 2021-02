Los Globos de Oro se arrodillan ante 'The crown'

Los Globos siempre serán los Globos. Con sus favoritos regulares; con su afán en condecorar, también en el campo televisivo, a ilustres representantes del 'star system' de Hollywood, o su interés en resaltar algún que otro fenómeno fresco, no siempre el mejor.

En el apartado de drama, se veían venir nominaciones para habituales de la casa como 'The crown' y 'Ozark'. La primera ha obtenido más nominaciones que ninguna otra serie, hasta seis, superando así las cuatro del año pasado; Olivia Colman (Isabel II) podría llevarse su cuarto Globo y Gillian Anderson (Margaret Thatcher) el segundo. También 'Ozark' ha visto multiplicados sus reconocimientos: además del habitual Jason Bateman como mejor actor, están nominadas la propia serie, Laura Linney como mejor actriz y Julia Garner como mejor actriz secundaria.

Entre los nominados de este año no faltan, por supuesto, estrellas cinematográficas de toda la vida. Al Pacino ha sido nominado por su no tan esforzada interpretación en 'Hunters', y Nicole Kidman y Hugh Grant, por sus roles en 'The undoing'. Quizá incluso las nominaciones a 'Ratched' se expliquen por su conexión con un clásico de (el Nuevo) Hollywood como 'Alguien voló sobre el nido del cuco'.

La categoría actoral mejor seleccionada podría ser la de mejor actriz de comedia: Lily Collins, Kaley Cuoco y Jane Levy son lo mejor de, respectivamente, 'Emily in Paris', 'The flight attendant' y 'La extraordinaria playlist de Zoey'; Elle Fanning compone a una gran Catalina la Grande en 'The great'; Catherine O'Hara se merece todo por todo lo que hace, incluyendo la algo sobrevalorada 'Schitt's Creek'.

A la HFPA le gusta adelantarse a la Academia televisiva a la hora de reconocer nuevos títulos y talentos emergentes. Este año ha nominado fenómenos de la temporada como 'Gambito de dama', 'Ted Lasso', 'The flight attendant' y 'Emily in Paris', así como a sus protagonistas. Desconcierta, eso sí, el claro desplante a 'Podría destruirte', sin duda la nueva serie más reputada de 2020.