'Gloria mundi': círculo de miseria

Robert Guédiguian lleva casi 40 años hablando de la clase trabajadora y de sus penurias y radiografiando los cambios sociales que han tenido lugar en la ciudad de Marsella. Así, su pasado y su presente como cineasta se encuentran conectados en Gloria mundi como si la miseria, la pobreza y la desesperación que casi siempre ha acompañado a sus personajes, fuera un círculo del que no se puede escapar. Nunca ha sido un director especialmente sutil, pero no se le puede reprochar que no tenga un férreo compromiso a la hora de componer sus historias, aunque sea a través de la manipulación discursiva para provocar un impacto moral en el espectador.

Gloria mundi ★★★

Dirección: Robert Guédiguian

Reparto: ArianeAscaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier

Título original: 'Gloria mundi'

País: Francia

Duración: 107 minutos

Año: 2019

Género: Drama

Estreno: 30 de noviembre del 2019