«Era un hombre de Estado e hizo lo que tenía que hacer por España, y lo que los Reyes le encargaron; pero pasó a la historia como el culpable de todo lo que ocurrió, después de abrirnos al movimiento de la Ilustración, a un principio de Desamortización, y a una mayor riqueza y educación tras una labor diplomática encomiable». Aunque tristemente suene tan actual esto de ser «fiel al Estado y salir peor parado», no hablamos de este siglo sino del XIX, aunque si es cierto que hablamos de un extremeño: Godoy. Quien nos invita a descubrir o redescubrir, entre otros protagonistas, al pacense ‘Príncipe de la Paz’ del que, tanto deberíamos estar orgullosos, es David Botello (Madrid, 1969) autor de Follones, amoríos, sinrazones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX (Editorial Oberon, 2020). Una obra que, en orden cronológico «para que un hecho nos lleve a otro», nos desgrana un siglo crucial en nuestra historia porque como asegura el autor «casi todo lo que nos ha pasado y lo que está ocurriendo ahora se gestó en el siglo XIX». Con un lenguaje ameno, divertido, plagado de anécdotas y chascariillos, leer este libro debería ser una obligación, no solo para aprender de nuestro pasado sino para no hacer el ridículo cuando nos quedemos con la boca abierta cuando quieran vendernos decisiones históricas. Pasen y lean.

--Como extremeña permítame que comience con Godoy. ¿Por qué me parece tan sumamente actual aquello de ‘ser un hombre con sentido de estado, que solo hizo lo que los Reyes le pidieron, pero pasó a la historia como el culpable de todo’?

--Me declaro frikifan absoluto de Godoy. Debería tener una calle en cada población, pero lo único que sabemos de él es que era amante de la reina María Luisa. Y, para colmo, ¡es mentira! Godoy fue capaz de controlar a Napoleón, de tratarle de tú a tú y de torearle. El pacense tenía en casa el peor enemigo del mundo, Fernando VII, que orquestó una campaña de propaganda sin precedentes contra Godoy. Convenció a todo el mundo de que Godoy no era la solución, sino el problema. Por eso el pueblo español gritaba su nombre durante la Guerra de la Independencia, en vez de gritar el de su padre, Carlos IV. Fernando llegó al trono mediante un golpe de estado, el motín de Aranjuez, que dio mientras las tropas de Napoleón estaban entrando en España. Y, luego, condenó a su padre y a Godoy al ostracismo más absoluto. Aunque, poco a poco, se está recuperando la memoria de Godoy.

--¿Era el siglo XIX tan sumamente complicado y trepidante que había que contarlo así?

--No es mucho más complicado que el XXI. ¿Qué pensarán de nosotros los que cuenten nuestra historia dentro de un par de siglos? ¡Menudo jaleo! Lo que pasa es que el XIX nos pilla demasiado lejos. Así que había que quitarle las telarañas y contarlo con un poco de colorín para perderle el miedo.

--¿Qué tendría que aprender este siglo de aquel?

--Que la paz es un equilibrio muy delicado, y que tenemos que agradecer una Constitución que, con todos sus defectos, nos ha dado cuarenta años de paz. Que es mejor tender puentes y encontrar las cosas que nos unen, como en las Cortes de Cádiz, el 2 de mayo o la Guerra de Independencia, que levantar los muros que no separan y acabar a pedradas entre nosotros. Y que cambiar el curso de la Historia, como ocurrió en el XIX, no es nada fácil.

--Pequeñas píldoras de historia, para ordenar cronológicamente y sobre todo para contextualizar y así poder comprender…

--Sí, con un punto de vista narrativo, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Es la mejor manera de entender cualquier relato. Las historias siempre funcionan así. Cuanto más sencillas, mejor. Y la mejor historia es nuestra Historia.

--Hay anécdotas, chismes pero también rigor…,¿la diversión es el mejor camino para aprender o reaprender?

--Por lo menos es el mejor camino para pasártelo bien y para perder el miedo. Si disfrutas de cualquier actividad, es más fácil que te apetezca profundizar. Y, luego, cuando sabes de qué va, puedes echarte unas risas a su costa. Me parece maravilloso.

--¿Quién cree que se ha hecho tras la lectura del libro más preguntas?, ¿el lector o el autor?

--Seguro que el autor. El libro es la respuesta a muchas preguntas, aunque hay muchas cuestiones que no he sido capaz de contestar. ¿Por qué tenía tanto tirón el carlismo entre la gente del campo? ¿Por qué nos empeñamos una y otra vez en traer de vuelta a los Borbones? ¿Es incompatible tener largos periodos de paz con una clase política honesta? ¿Por qué el gobierno de la Regencia de María Cristina no quería el submarino de Peral? Ahí es donde espero que el lector tome el relevo y lleve todos estos asuntos mucho más lejos que yo. Aunque la pregunta más importante que me hice fue: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y entonces me di cuenta de que no estamos tan mal como creía. ¿Que hemos pasado un par de siglos traumáticos? Sí, claro, y, ¿quién no? ¿O es que Francia, Italia, Inglaterra o Alemania tuvieron un siglo XIX tranquilo? Había que salir del Antiguo Régimen y cambiarlo por otra cosa. Y el camino fue complicado para todos. ¿Qué sistema de gobierno podía sustituir al absolutismo? ¿Una monarquía parlamentaria, como Inglaterra? ¿Una república federal, como Estados Unidos? ¿Una república centralista, como Francia? Y cuando toda Europa andaba perdida y metida hasta el cuello en las guerras napoleónicas, en Cádiz se redactó la Constitución liberal de 1812, ¡viva la Pepa!, que fue mucho más revolucionaria (y, por lo tanto, mucho más peligrosa), que la revolución francesa.

--¿A quien cree que ‘le debería dar por morirse’ de este siglo?

--Es que eso de morirse es una manía que le ha dado a todos los del siglo XIX. Ricos y pobres, altos y bajos, nobles y plebeyos… ¡Es que no queda ni uno! Pero te digo una cosa, dentro de dos siglos, a todos los del XXI también nos habrá dado por morirnos. ¡Con todo lo que me queda por aprender!

--Ahora más que nunca, ¿necesitamos reconciliarnos con nuestra historia?

--Desde luego. Necesitamos conocerla bien. Y construir un relato en el que quepamos todos. Un pueblo que desprecia su historia, por desconocimiento, por desconsideración o por desdén, es un pueblo con serios problemas de identidad. Por eso todos los pueblos cuentan su historia con orgullo, desde su punto de vista, y quedando bien. Cuando estudiábamos, todos decíamos «me han suspendido» y «he aprobado». Todo el mundo se atribuye a sí mismo el mérito en los éxitos y busca responsables en sus fracasos. Sin embargo, a los españoles nos da pudor hacer esto con nuestra historia. Y hemos dejado que nos la escriban los ingleses, los franceses y los alemanes. Y, claro, ellos la han escrito desde su punto de vista. Y lo peor es que nos hemos creído su versión. Mis hijos siguen estudiando la Armada Invencible, que fue el mote que le pusieron los ingleses para echarse unas risas con la Grande y Felicísima Armada, pero no les cuentan que luego hubo una contraarmada contra España, capitaneada por el pirata Francis Drake, que acabó muy malamente. O, respecto al XIX, todos conocemos al doctor Livingstone, supongo, pero no conocemos al doctor Balmis. Y no quiero entrar en la leyenda negra y las cositas, que bastante tenemos con Fernando VII.