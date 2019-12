Un golpe de autoridad

Una de las bandas troncales de la historia del rock, The Who, más trascendente incluso que Queen, no desea que su última imagen antes de esfumarse sea la del abuelito en la mecedora con la manta sobre las piernas al lado de la estufa. Cuando ya no lo esperábamos, ni se lo exigíamos, se descuelga con un álbum de canciones frescas, el primero desde Endless wire (2006), que a su vez tomaba el relevo del remoto It’s hard (1982).

Muchos años sin apenas entregar música nueva y mucha gira de revival, pero Who, este nuevo disco de críptico título, sorprende por su vigor, su hondura y su habilidad para interpelar al oyente sin dejar de recordarnos que arrastra una larga historia. Con destellos de humor resabiado desde el primer tema, All this music must fade, donde Roger Daltrey recuerda que «este sonido que compartimos ya se ha tocado antes» y que concluye con un resoplido: «¿y a quién le importa?»

MUCHA FUERZA / El álbum arranca con fuerza, conduciéndonos al fogonazo político de Ball and chain, crítica un poco caricaturesca a la base de Guantánamo, y la álgida I don’t wanna get wise. Aquí el grupo parece mirar al mundo y a la versión más joven de sí mismo desde la edad provecta, haciendo balance y viniéndonos a decir que después de todo le chifla seguir tirando del carro y sintiendo la excitación propia de una droga. Admirables conclusiones para caballeros que rondan los 75 y para quienes mirar hacia atrás comporta saludar a viejos colegas caídos en acto de servicio: recordemos que la versión clásica de The Who incluía al batería Keith Moon (fallecido en 1978) y al bajista John Entwistle (en el 2002).

el núcleo duro / Volver a crear música sin ellos desafía un viejo tabú, pero recuerda que, después de todo, la lírica de Pete Townshend y el vozarrón de Roger Daltrey son el núcleo duro de The Who. Los textos transmiten ahora un aroma desmitificador (Hero ground zero) y deslizan mensajes sobre los «amigos que se han ido» (She rocked my world, con aromas flamencos), tomando distancias con la simulación de una eterna juventud, actitud con la que coquetean sus contemporáneos Stones.

Hay mucha vida en el disco en un sentido literal: amontonada y filtrada en canciones musculosas e incursiones en la textura acústica (Break the news) y el arreglo de cuerda (I’ll be back y su tacto de soft-rock setentero). Material casi todo escrito el año pasado, que se asienta en el sonido rock desarrollado por el grupo en los 70 sin perder de vista los tiempos del pop art: portada firmada por un octogenario Peter Blake (coautor, con Jann Haworth, del diseño de Sgt. Pepper’s) y ese jovial bonus track de lo más Merseybeat cantado por Townshend, Got nothing to prove. Otro punto de anclaje, en tiempo añadido, de una obra con la que The Who podrá volver a la carretera en el 2020 con la cabeza alta y para deleite de sus seguidores.