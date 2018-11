Goyo Jiménez, de los monólogos a los concursos

Goyo Jiménez ha hecho prácticamente de todo sobre un escenario, con sus aclamados monólogos, y también en la televisión, donde ha ejercido de guionista y comediante ('El club de la comedia', 'La hora de José Mota'), colaborador ('Zapeando'), jurado ('El club de Flo') y presentador de programas de humor ('No le digas a mamá que trabajo en la tele') y divulgativos ('Órbita Laika'). A partir de este lunes 12 de noviembre, mostrará a la audiencia una nueva faceta, ahora como presentador de un concurso cultural, gracias a 'Código final', la nueva apuesta de La 2 para las tardes de lunes a viernes, a las 19.00 horas.

"Trataremos de recuperar el concurso puro y duro, con preguntas de cultura y juegos de lógica e ingenio", afirma Jiménez, que califica su nuevo programa como un "concurso 'thriller'": "Porque, cuando al final parece que todo está decidido, existe la posibilidad de que se le dé completamente la vuelta", adelanta sobre este espacio que cuenta con un plató giratorio que va variando en función de la fase del concurso en la que se encuentren los participantes.

"Soy un culo inquieto y, como me gustan los concursos de cultura general de los cuales soy espectador como #saberyganar, verme en uno como #CódigoFinalTVE me motiva mucho. Me interesa mucho la cultura", @Goyojimenez durante la rueda de prensa con periodistas. pic.twitter.com/mQi43oDsZi