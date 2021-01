Grandes estrellas de la magia celebrarán la festividad de su patrón

La entidad que preside con acierto Alfredo Blasco, ha hallado la fórmula ideal para poder celebrar la festividad a pesar de las dificultades que nos está tocando vivir debido a la pandemia del coronavirus.

Cabe mencionar que San Juan Bosco, nacido una aldea italiana en agosto de 1815, quedó huérfano de padre con tan sólo dos años, siendo el benjamín de tres hermanos, y tuvo que echar una mano a la triste economía familiar desde muy pequeño como campesino y como aprendiz de sastre. A los 9 años tuvo el primero de sus 159 sueños proféticos, en donde se le apareció Jesús y la Virgen María, encaminándole a realizar su labor evangelizadora.

Utilizó los juegos de magia, las malabares y sus habilidades acrobáticas, que practicaba desde la infancia, para atraer a niños y jóvenes a la Iglesia. Está considerado "Padre y Maestro de la Juventud", siendo el Fundador de la Congregación Salesiana. Falleció el 31 de enero de 1888 y siendo canonizado en 1934 por el Papa Pío XI. Durante la celebración del II Congreso de Ilusionismo que acogió Segovia en 1953, fue nombrado patrón de los ilusionistas. Actualmente también es patrón de jóvenes, actores, periodistas, cineastas y aprendices.

Volviendo al congreso que nos ocupa, cuenta con un elenco de artistas imposible de reunir en circunstancias normales, ya que todos ellos estarían ocupados en sus múltiples compromisos internacionales.

Genios de la talla y el reconocimiento mundial como son Dani DaOrtiz, Miguel Muñoz, Javier Botía, Richard Turner, Rafael Benatar, Yunke, Juan Esteban Valera, Víctor Piña, Mago Migue y Madhi Gilbert participarán en el evento.

De todos ellos hemos decidido destacar a éste último por su ejemplo de superación, de voluntad y sacrificio, convirtiéndose en un referente por la perfección de su magia con cartas pese a haber nacido sin pies ni manos, lo que se olvida a los tres minutos de verle actuar.

Nacido en Toronto (Canadá) ha tenido que crearse todas las técnicas que emplea en sus ilusiones. «Siempre pensé que la magia era un arte perfecto para mí pues consigue lo imposible. Y en mis condiciones era todo un reto. Es lo mejor que me ha pasado en la vida», comentaba en su última visita a España, concretamente en 2017, durante el festival "Hocus Pocus" de Granada.

Gilbert apareció en la tercera temporada del programa de televisión americano especializado en ilusionismo "Penn & Teller: Fool Us", mostrando una versión del juego agua y aceite, que dejó maravillado al público. También apareció en el documental "Our Magic", creado por R. Paul Wilson. Contribuyó a la investigación del libro "The Greatest German Living" de Ricky Jay, que trata sobre Matthias Buchinger, quien también nació sin manos ni pies en 1674. Además de mago de gran prestigio, fue inventor, impresor, calígrafo, ilustrador, maestro de tiro al blanco y músico multiinstrumentalista. Muy prolífico, tuvo catorce hijos reconocidos de sus ocho esposas y otros muchos de sus más de setenta amantes.

La gala de clausura será retransmitida desde Barcelona y contará con la presencia de tres magos de excepción como son Joaquín Matas, Gisell e Isaac Jurado. La forma de asistir virtualmente y ver las galas desde casa es adquiriendo las entradas en https://congreso.lasei.es/.

La SEI, formada per 26 círculos por toda España, procurará con este evento divulgar este arte en el que nuestro país es una superpotencia mundial como lo demuestran los ocho galardones obtenidos, en distintas categorías, durante el último Festival Internacional de Sociedades Mágicas (FISM). Este certamen es el mayor evento a escala mundial, considerado como las Olimpiadas de los ilusionistas, en el que la delegación española logró un récord histórico, incluido el Gran Premio y el Premio Especial a la Mejor Invención.

Casual y afortunadamente en Barcelona podemos disfrutar de las actuaciones del presidente de la Asociación catalana de Aficionados al Ilusionismo (ACAI), el círculo de la SEI en Barcelona, todos los domingos a las 11 de la mañana en la sala Ón. David Valencia nos ofrece un taller espectáculo familiar, divertido y original. Un primer contacto y una brillante aproximación con este arte, que despertará el asombro y la imaginación hasta, lo más probable, convertirse en afición.