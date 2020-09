Las grandes triunfadoras de los Emmy: ¿merecían todos esos premios?

Los Emmy de este año han sido extraños en todos los sentidos. No solo por el forzado desarrollo virtual de su gala, por otro lado dinámica y entretenida, sino también por sus impulsos contrarios en el reparto de los premios. Por un lado, una serie del atrevimiento (estético, político, de todo tipo) de 'Watchmen' terminaba de certificar su aura de leyenda. Por otro, se señalaba a la muy tradicional 'Schitt's Creek', de forma avasalladora, como lo mejor de la comedia moderna. Repasemos los títulos acaparadores y sus verdaderos méritos.

'Watchmen' (11 Emmys)



La verdadera gran triunfadora fue esta secuela/remezcla de una obra sagrada del cómic contemporáneo, 'Watchmen', creada con el beneplácito de su dibujante, pero no, claro, con el del esquivo y muy suyo Alan Moore. Si en las viñetas, la amenaza era el Armagedón nuclear, aquí ondean el auge del supremacismo blanco y los excesos policiales. Era una serie premiable por su triste carga profética (que incluye el uso extenso de máscaras), pero también sus más abstractos accesos de fantasía o el impacto epidérmico de la banda sonora de Reznor y Ross.

· Mejor miniserie

· Mejor guion para una miniserie (episodio 'Este ser extraordinario')

· Mejor actriz principal en una miniserie (Regina King)

· Mejor actor de reparto de miniserie (Yahya Abdul-Mateen II)

· Mejor fotografía para una miniserie

· Mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción

· Mejor composición musical para una miniserie ('It's summer and we’re running out of ice', de Trent Reznor y Atticus Ross)

· Mejor cásting para una miniserie

· Mejor montaje de sonido para una miniserie

· Mejor mezcla de sonido para una miniserie

· Mejor edición de imágenes con una sola cámara para una miniserie

'Schitt's Creek' (9 Emmys)



En tiempos de pandemia, el público (y eso incluye a los votantes de la academia televisiva) parece haber preferido la televisión confortable a la más arriesgada. La idea es volver a casa, a tiempos algo más sencillos, a través de la imagen que emerge de nuestros televisores. Por eso algunas de las comedias más personales de la pasada temporada ('Better things', por ejemplo) ni siquiera estaban nominadas y por eso, entre otros motivos, como el afán habitual por premiar a series en su última temporada, salió con tantos premios 'Schitt's Creek', comedia sin muchas complicaciones, cálida, confortable y reconocible.

· Mejor comedia

· Mejor actriz principal en una comedia (Catherine O’Hara)

· Mejor actor principal en una comedia (Eugene Levy)

· Mejor dirección para una comedia (Dan Levy y Andrew Cividino)

· Mejor guion para una comedia (Dan Levy)

· Mejor actor secundario en una comedia (Dan Levy)

· Mejor actriz secundaria en una comedia (Annie Murphy)

· Mejor cásting para una comedia

· Mejor vestuario contemporáneo

'Succession' (7 Emmys)



Uno de los puntos clave de la historia de la tele moderna es el ascenso de la dudosamente llamada 'dramedia', o lo que es lo mismo, esa clase de serie que no es del todo dramática, ni del todo cómica, un poco como la vida misma. Los autores de 'Succession' aseguran, seguramente con razón, que su serie es un drama, pero pocos momentos tan divertidos hubo en el 2019 como el rap de Kendall Roy o el imposible juego de '¡jabalí, al suelo!'. En el constante balanceo entre humores reside el éxito de una serie que logra que nos importe una antipática representación del todopoderoso 1%.

· Mejor serie dramática

· Mejor actor principal en una serie dramática (Jeremy Strong)

· Mejor guion para una serie dramática (Jesse Armstrong)

· Mejor dirección para una serie dramática (Andrij Parekh)

· Mejor cásting para una serie dramática

· Mejor actriz invitada en una serie dramática (Cherry Jones)

· Mejor edición de imágenes con una sola cámara para una serie dramática

'The Mandalorian' (7 Emmys)



Finalmente, casi todo han sido premios de los llamados técnicos (aunque toda técnica es un arte) para la serie que ha salvado la reputación de la galaxia “Star wars”. Uno de los premios ha sido, lógicamente, para Baby Yoda (mejores efectos especiales visuales para el episodio de su presentación, 'The child'), la sorpresa mejor guardada (no aparecía en el tráiler) de este lúdico western espacial. También el compositor Ludwig Göransson, el joven geniecillo tras las músicas de 'Black Panther' y 'Tenet', ha obtenido un premio por ese score con aura de Morricone tecnificado. El año que viene, seguramente, volverá a tener nominaciones, y quizá hasta se atrevan a darle algún premio principal, sin prejuicios.

· Mejores efectos especiales visuales

· Mejor diseño de producción para un programa narrativo de media hora

· Mejor montaje de sonido para una serie de media hora

· Mejor mezcla de sonido para una serie de media hora

· Mejor composición musical para una serie (score dramático original)

· Mejor coordinación de especialistas

· Mejor fotografía para una serie con una sola cámara de media hora

'Euphoria' (3 Emmys)



Que el director y creador Sam Levinson no estuviera nominado por su labor tras la cámara en el episodio 'Los que van de duros – 2ª parte' clamaba al cielo: ¿cuántas veces vemos en televisión (o, de hecho, cine) algo que pueda rivalizar en virtuosismo visual y torrencial fuerza expresiva con la 'Magnolia' de P. T. Anderson, a la que Levinson claramente homenajeaba? Fue una de las grandes horas de televisión del año, y del siglo, en realidad. La academia también se olvidó de Hunter Schafer, actriz trans capaz de rajar el corazón con cualquier leve gesto, con una simple caída de ojos. Pero al menos se atrevió a premiar a su prota, la maravillosa superestrella Zendaya, convertida así en la intérprete más joven en llevarse el Emmy.

· Mejor actriz principal en serie dramática (Zendaya)

· Mejor música y letra originales ('And salt the Earth behind you / Song Title: All for us', de Labrinth)

· Mejor maquillaje contemporáneo (no prostético)