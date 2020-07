Guía de las películas que veremos (o no) este verano

Como nuestras vidas mismas, las fechas de estreno de las películas llevan meses descontroladas; y eso, entre otras cosas, significa que este funesto 2020 se quedará sin su tradicional temporada veraniega de blockbusters. Títulos destinados a reventar la taquilla que iban a ver la luz en el periodo estival --como Top Gun: Maverick; como Wonder Woman 1984; como Cazafantasmas: Más allá; como Bob Esponja: Un héroe al rescate-- han pospuesto varios meses su estreno, porque necesitan proyectarse en salas llenas para ofrecer beneficios a Hollywood.

A cambio, se prevé que en las próximas semanas el atractivo comercial de la cartelera lo aportarán un puñado de producciones que por tamaño no se ajustarían a la definición de blockbuster -según el diccionario Merriam-Webster, «algo notablemente caro, exitoso, grande o extravagante»- y, sobre todo, dos películas de altísimo presupuesto -unos 200 millones de dólares cada una- que intentarán desafiar a la pandemia y salvar así al menos una parte de la taquilla veraniega: Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan, y Mulan, remake de acción real del clásico animado de Disney.

No cabe descartar, eso sí, que la una o la otra, o las dos, acaben posponiendo su estreno (ya lo hicieron varias veces en las pasadas semanas); el virus sigue entre nosotros y recupera fuerza, y para buena parte de los espectadores el temor que infunde es mucho mayor que la confianza en las medidas de seguridad adoptadas por las salas y en el civismo del prójimo. Por eso, recomendamos precaución en el manejo de la guía de estrenos veraniegos que a continuación ofrecemos.

‘Scooby’ (15 de julio)

No es una secuela ni una precuela de ninguna de las películas previas de Scooby-Doo sino un reboot animado de la saga cinematográfica que el perro detective protagonizó en la pasada década. Ya estrenada en streaming en algunos países, la película no ha cosechado buenas críticas. Pero de algún modo habrá que entretener a los críos durante el verano.

‘Padre no hay más que uno 2’ (7 de agosto)

Su existencia misma quedó garantizada en cuanto Padre no hay más que uno (2019) consiguió recaudar 14,2 millones de euros y atraer a las salas a 2,4 millones de espectadores, y entonces parecía fuera de toda duda que obtendría un éxito aún mayor. Ahora, claro, todas las certezas sobre el potencial de la película de Santiago Segura cara a la taquilla han desaparecido. Que el virus reparta suerte.

‘Tenet’ (12 de agosto)

Nadie, ni siquiera sus actores, sabe a ciencia cierta de qué trata, pero parece confirmado que su protagonista es un agente secreto cuya misión es detener la tercera guerra mundial. Su estreno inspira dos reflexiones que, dadas las circunstancias, entran en conflicto la una con la otra: primera es que, conociendo al director Christopher Nolan, es una película que exige ser vista en la pantalla más grande posible -al parecer, durante el rodaje Nolan hizo explotar un Boeing 747--; la segunda es que, considerando cuánto le gustan a Nolan los rompecabezas narrativos, lo ideal sería poder prestar a la película el 100 por cien de nuestra atención, sin tener que preocuparnos por ese espectador que, a nuestra derecha -sea cual sea la distancia de seguridad-, no deja de toser.

‘Mulan’ (21 de agosto)

A priori resulta más prometedora que el resto de remakes de acción real que Disney ha producido recientemente a partir de sus clásicos de animación, básicamente porque tiene una historia propia que contar al público: disfrazada de hombre, Mulan se alista en el ejército chino para defender su país y proteger a su familia, y en el proceso se convierte en uno de los mejores guerreros que el Imperio jamás conoció. A diferencia de su predecesora no incluye interludios musicales, y sí deslumbrantes escenas de artes marciales.

‘Antebellum’ (21 de agosto)

Janelle Monáe ofrece su primer papel protagonista para la pantalla grande a bordo de este intrigante relato sobre una escritora de éxito que se ve transportada a la América sureña durante la esclavitud y deberá tratar de sobrevivir atrapada en una plantación mientras resuelve el misterio de su viaje en el tiempo. La película llega de la mano de los productores de Déjame salir (2017) y Nosotros (2019), así que promete proporcionarnos otra experiencia alucinante.

‘Greenland, el último refugio’ (21 de agosto)

Gerald Butler ha recogido el testigo de Schwarzenegger, Willis y Stallone para aportar al cine de acción un toque machote y chulesco, y no está dispuesto a permitir que una miserable pandemia le impida salvar el mundo una vez más. Aquí lo veremos desesperado por trasladar a su familia a un búnker seguro en cuanto un cometa amenaza con destruir la Tierra. En el proceso, Butler tendrá que lidiar con lo peor de la humanidad. Si 2020 nos ha enseñado algo, después de todo, es que incluso durante una catástrofe mundial hay gente horrible.

‘Los nuevos mutantes’ (28 de agosto)

La longeva saga cinematográfica de los X-Men llega a su fin con una película cuya producción ha estado plagada de problemas desde que las cámaras empezaron a rodar en el 2017. Su peripecia argumental, al parecer más cercana al cine de terror que al de superhéroes, se centra en un grupo de jóvenes con poderes que deben trabajar en equipo para escapar de la institución mental donde permanecen retenidos, y para enfrentarse a una criatura demoníaca gigante.

‘Nación cautiva’ (28 agosto)

Podría definirse como un híbrido de Distrito 9 (2009) y The purge: La noche de las bestias (2013), y su premisa -una invasión alienígena de la Tierra- plantea varias cuestiones intrigantes: ¿Y si los extraterrestres decidieran quedarse en nuestro planeta? ¿Y si llegaran a un pacto con los líderes gobernantes de los humanos? ¿Y si, de hecho, los invasores se convirtieran en la principal fuerza legislativa, y en garantes de una sociedad más segura?

‘Pinocho’ (28 agosto)

Hay que tener mucho ojo con ella porque es una película-trampa, al menos para aquellos padres que esperen encontrarle grandes parecidos con la versión que Disney hizo del cuento de Carlo Collodi. A lo largo de su metraje, Matteo Garrone nos muestra al niño títere siendo ahorcado, robado, secuestrado, azotado, enjaulado, golpeado en la cabeza, quemado, convertido en burro de forma grotesca, lanzado al mar con una piedra gigantesca atada al cuello y sometido a varias formas de tortura psicológica.

‘Un lugar tranquilo 2’ (4 de septiembre)

Incluye más diálogos que su predecesora, y un par de diferencias argumentales sustanciales: en esa ocasión la familia Abbott se lanza a la carretera, y descubre ue las criaturas alienígenas intolerantes al sonido no son la única amenaza que hay ahí fuera. El director John Krasingki garantizó a los fans que esta segunda entrega no se estrenaría hasta que pudiera ser disfrutada en grupo en una sala oscura, así que no se descarta un nuevo retraso en su estreno.