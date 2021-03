Para hacer bien el amor hay que venir a Extremadura

Nada es como ayer. O quizá son nuestros ojos los que no lo ven igual. O es el coronavirus, que divisa el horizonte empañado por el vaho de la mascarilla...

En la entrada continúa en su lugar de siempre la rotonda con una escultura llena de manos blancas y un olivo en señal de paz. Más allá, la cuesta del cementerio, donde nos persignamos trazando una cruz en la frente en recuerdo de los que se fueron.

El coche rueda solo, vuela dejando atrás la gasolinera, la calle Ayala y el parque lleno de árboles en el que se fraguó el principio de la adolescencia cuando se fijaban el acné y la gomina mientras en la discoteca Chevalier sonaban los Modern Talking y en Coquelicot Antonio vendía sus diseños de alta costura.

El Claret es un Escorial en miniatura, del que aún queda la torre de su antiguo internado y en su memoria la voz de Simón Viola recitando el Capítulo I de ‘Crimen y castigo’ de Dostoyevski. Ay, Simón, el eterno profesor que recitaba desde la tarima a Machado: «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero», como madura hoy el sol en las Escuelas del Ave María, aquellas en las que don Manuel Parejo comenzó a aplicar en 1900 sus métodos majonianos, y en cuyas columnas de corte neoclásico se refleja la caída de la tarde.

La avenida del Pilar y sus palmeras que rozan el cielo nos conducen al barrio señorial, blasonado y noble donde la alta burguesía construyó palacetes encalados en un zigzag que desemboca a la calle Mesones, el lugar en el que don Justo Gómez tenía la consulta y con un palito comprobaba el estado de tus amígdalas, y donde la Pastelería Silva, fundada en 1884, vendía las mejores tartas de nata almidonadas en el chocolate más delicioso del mundo. Luego llegaron los tiempos del San Fran, del Cucurucho, del Gabinete... algarabía de melodías en los dulces años 90. Nada es como ayer.

Eso sí, ahí continúa la iglesia de Santiago, majestuosamente renacentista, siempre con su cara porticada mirando al este, y la fuente de Pérez Comendador de la que emana con fuerza el agua de la vida. Fue estampa de selfies, asiento de madres con capazos, cabaña de peces amarillos y pista circular de muchachos correteando a su alrededor.

Perdón por la licencia. Habíamos venido aquí a hablar de teatro y nuestro destino era precisamente el Teatro Imperial, cobijado entre mansiones, que fue inaugurado en 1915 como Salón Moderno. Está en la calle Consuelo Torre-Isunza, cuya trayectoria vital merecería ya de por sí ella solita un libreto entero. Nació en 1836 y falleció con 40 años. Dejó un alargado testamento, tan largo como el caudal de su cuenta corriente con el que mandó edificar una iglesia en el barrio de San Gregorio; otra en el del matadero; una gran casa para un hospital con oratorio público y donó 200.000 reales (que debían ser una millonada) para reedificar la torre de Santiago que se había visto afectada por el terremoto de Lisboa de 1755.





Arriba el telón

Pido perdón por segunda vez. Ahora sí, hablemos de teatro...

A las puertas del Imperial espera Juan Carlos Parejo, al que los amigos llaman/llamamos Perli. Es la voz de la radio aquí (cómo olvidar aquella cuña de ‘Costa breva, Costa breva, este verano se lleva’, en honor a los chiringuitos de Medellín), pero también es la voz del teatro, porque hace unos años decidió convertir en realidad su sueño de hacerse productor. La vida es de los valientes como él.

El estreno de ‘Para hacer bien el amor hay que venir al sur’ ha sido la revelación de La Latina en Madrid y su éxito fue de tal envergadura que sus protagonistas participaron en el programa ‘Feliz 2021’ de La Primera de Televisión Española la noche de las campanadas. El musical lo ha parido Juan Carlos, director de la compañía Rodetacón, que acumula 17 años de trayectoria. El pase de Don Benito es el inicio de la gira extremeña que incluye Trujillo, Villanueva de la Serena, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Mérida, Puebla de la Calzada, Cáceres, Badajoz, Los Santos de Maimona, Jaraíz de la Vera y La Haba.

Rodetacón ha realizado 10 espectáculos a lo largo de este tiempo, tres de ellos en coproducción con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en títulos como Hércules, La Bella Helena y La corte del faraón.

Tomo asiento en este teatro coqueto que me lleva a aquel otro estreno de ‘Una hora sin televisión’ con Parejo como actor compartiendo escenario con la genuina Paqui Chaves. Enseguida dejo atrás la melancolía, a sabiendas de que Rafaella Carrá siempre será garantía de éxito. Oh, la dama italiana, que Rafaella es tan eterna como Italia. La diva revolucionaria que ha inspirado a Ricard Reguant, uno de los grandes directores de musicales en España, que ha escrito esta obra y la ha dirigido. A sus espaldas, Grease, Chicago o West side story. No puedo parar de aplaudir.

Inspirada en las canciones de la popular estrella, cuenta a través de una escritora, la historia de tres amigas que ponen rumbo al sur en busca del amor. Acudo a hora y media de placer, de carcajadas que me salen del estómago y resuenan con fuerza entre los muros del Imperial. Una fiesta de brillantina y lentejuelas, dosis de buen musical, un grito a la libertad no apto para machirulos con el cerebro en el glande. El amor, bendito por siempre el amor que no entiende de sexo, Travolta, la cheslong, el autocine, ¡si hasta estoy viendo a Celia Cruz!, explota, explótame, explo, explota, explota mi corazón, love, live, live, lai, qué desastre si tú te vas, explota, explótame, explo, explota, explota mi corazón

Qué dolor, qué dolor, una mujer en el armario. Pienso en la Orquesta Mondragón, bailo, bailo, bailo cada momento, bailo, bailo, bailo, lo siento dentro, bailo, bailo, bailo, me invento un paso, sin parar, sin parar, ¡sin parar!. salto, salto, salto de nota en nota, bailo, bailo, bailo, me vuelvo loca, sigo, sigo, sigo, que la fatiga, pasará, pasará, ¡pasará!. Tuca, tuca, tuca, dame un beso amor. Llegan los ángeles de Charlie. ¡Viva la revista!

El cabaret, Corinna, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro Pe, el mejor de toda Santa Fe, y verás como pasa la banda, y verás a la banda pasar, sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las hace olvidar, adiós, amigo, goodbye, my friend, chau, chau, amigo, arrivederci, auf wiedersehen. ¡Fiesta, qué fantástica, fantástica es la fiesta!

Dejamos el sur, nos hicimos norteños. Bye, bye, Don Benito. Nada es como ayer; bueno, durante los minutos empleados en escribir esta crónica, todo ha sido como fue ayer. ‘Alora Perli’, ‘Alora Rafaella’.