Hacer desde la periferia

Todos pendientes de un nombre femenino para esta deliberación del premio Carlos V y nos sorprenden galardonando a un proyecto cultural. Ponen en valor, dice el jurado, «los valores que todos compartimos en la Unión Europea, como los derechos humanos, la diversidad y el diálogo intercultural». Podríamos hablar de su nefasta gestión de la crisis de los refugiados, de su poco compromiso con la libertad de expresión y de sus políticas en contra de la soberanía alimentaria: los países de la Unión Europea pescan en Cabo Verde, Marruecos, Senegal, Liberia, las islas Cook, las Mauricio, Mauritania, Madagascar, Costa de Marfil. El inicio del año nos daba la horrible noticia de que el Gobierno español retenía en el puerto de Barcelona al Open Arms, que rescata a inmigrantes de una muerte segura.

No veo la salvaguarda de los derechos humanos por ninguna parte. No hay duelos que valgan si tu hijo se muere en el mar. No hay reconocimiento de un cuerpo. Lo dijo muy bien Jorge Videla, dictador argentino: «Si no están, no existen, y como no existen, no están. Los desaparecidos son eso, desaparecidos; no están ni vivos ni muertos; están desaparecidos».

Hay quien desaparece en el propio silencio. Pero que todos sepan que no he muerto es un documental de Andrea Weiss que se centra en la represión franquista de gays y lesbianas y en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica del 2007. Entrevista, entre otros, a Laura García Lorca, sobrina nieta de Federico; Emilio Silva (fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica); Empar Pineda, activista y escritora, como Isabel Franc, o Antonio Ruiz, encarcelado por homosexual durante el franquismo. El director Ferran Navarro-Beltrán también ha hablado con Isabel Franc, con Nazario, con Silvia Reyes (mujer transexual encarcelada) o Jordi Griset, que sufrió terapias con electroshock para «reeducar» su homosexualidad para su documental La generación silenciada, que esperamos poder ver pronto (¿quizá en el próximo FanCineGay?). La figura de Lorca le ha servido a Weiss como hilo para coser las historias.

Las elecciones de los temas que se quieren tratar durante una carrera también son un posicionamiento ideológico. Desde dónde se sitúa uno, desde qué lugar, en qué periferias. Uno puede escribir desde Extremadura y no ser periférico en absoluto porque se ancle en cierta tradición mayoritaria, por ejemplo. Ya lo dijo Roberto Schwarz, hablando de Brasil: «Así la integración imperialista, que de inmediato modernizó para sus propósitos la economía del país, revive y tonifica la parte del arcaísmo ideológico y político que necesita para su estabilidad. De obstáculo y residuo, el arcaísmo pasa a ser instrumento internacional de la opresión más moderna, como, además, la modernización, de liberadora y nacional, pasa a ser una forma de sumisión». Es decir, el centro (o los países llamados desarrollados) necesitan de la periferia (o del subdesarrollo) para la supervivencia y así ocurre con cualquier dualidad del mismo tipo: sean las relaciones económicas, con trabajo barato y materias primas de las que nos beneficiamos aquí, sea la cultura, con un poder hegemónico que decide qué va a escuchar, qué va a ver y qué clase de mundo van a percibir como deseable la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Pero aquí no escribimos para la inmensa mayoría. Por eso les recomendamos, si quedan entradas, que vayan al concierto de la Orquesta de Extremadura esta tarde: porque Sergio Azzolini es uno de los mejores del mundo, pero no toca el violín ni el piano, sino el fagot. O que acudan a uno de los dos conciertos que va a ofrecer Carlos Núñez, que es mucho más famoso entre la población general que Azzolini pero al que no podemos llamar mainstream, aunque publique con Espasa (y esto es un guiño a los poetas que van a entender quizá solo los poetas). Muchas veces ha dicho que se sentía incomprendido y que las políticas públicas no han ayudado a recuperar la música tradicional: el dinero se invierte, en buena parte, en pagar a orquestas para las fiestas de los pueblos en todas las regiones.

En Extremadura hay muchos grupos que investigan sobre su folclore. Algunos de los nuevos son extremadamente buenos, como El Pelujáncanu. Carlos Núñez explica que España e Inglaterra tuvieron complejo de sus clases pobres. En el siglo XX se miró hacia la rumba como música popularizable: asumimos el Mediterráneo, la guitarra, pero no lo hicimos con la gaita. No miramos hacia el norte. Ni siquiera Madrid, en medio y capital. Antes de ponerte a hacer música, aconseja, procura beber de tus propias tradiciones. Porque, si no, serás un imitador periférico del centro, de la música que manda.

Y reivindicamos la periferia.

--Sergio Azzolini con la OEx. Viernes, 29. 20.30 horas. Palacio de congresos (Cáceres).

--Carlos Núñez. Viernes, 29. 21.00 horas. Teatro Alkázar (Plasencia). Sábado, 30 de marzo. 20.30 horas. Gran Teatro (Cáceres)

--’Pero que todos sepan que no he muerto’. Miércoles, 3 de abril. 20.00 horas. Centro Cultural Caja Badajoz. Mérida.