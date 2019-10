Handke: cinco obras clave

Desgracia impeorable

Handke escribió esta obra pocas semanas después del suicidio de su madre por una sobredosis de narcóticos. Aprovechó el estado de shock para poner palabras a su angustia y para bucear en la memoria. Una obra que respira tanta desolación como belleza, y sobre todo verdad: al fin y al cabo es el escritor buscando las palabras para formular lo desconocido.

La mujer zurda

Una de las obras más celebradas del autor austriaco, 'La mujer zurda' es un pequeño prodigio que se mete en la piel de una mujer inmersa en una relación en plena descomposición. Huye, pero su huida no es convencional, es a través de la rutina. Si se considera a Handke un maestro cuando escribe de la soledad y la incomunicación, este es sin duda uno de los libros capitales de su obra.

Insultos al público

'Gaspar', 'El pupilo quiere ser tutor' e 'Insultos al público' fueron las obras de teatro que primero dieron notoriedad a Handke, allá en los años 60: por su carácter experimental y por la preocupación que demostraban hacia el lenguaje y sus imposiciones. En 'Insultos al público' el actor interpela directamente al espectador en pos de la incomodidad y la reflexión sobre el acto teatral. Admirada por sus admiradores, vilipendiada por sus detractores, como es habitual con Handke.

El miedo del portero al penalti

Si no es la obra más popular de Handke, es una de ellas, puede que una de las cimas de su particular expresión literaria de la incomunicación y el aislamiento. El personaje, Bloch, exportero de fútbol, vive en un mundo que no comprende, que ve como un lugar hostil y del que tiene una percepción fragmentaria. El desasosiego vital desemboca en el crimen.

Ensayo sobre el jukebox

Viajando por España, el narrador se encuentra con una máquina de jukebox. Semejante visión desencadena una reflexión que se mueve entre el alegato en favor de estos aparatos, una rememoración del tiempo en que formaban parte de la vida cotidiana y un recuento de experiencias personales relacionadas con él. La escribió entre Burgos y Soria.