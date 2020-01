«Has de ser fiel a lo que te hace reír»

Avenue 5 parece en un primer vistazo una Veep situada en el espacio exterior. O sea, otra comedia de Armando Iannucci (Glasgow, 1963) sobre gente inepta en busca de soluciones a algún desastre, solo que esta vez el desastre es de proporciones interplanetarias. Pero el maestro escocés de la sátira, cocreador del famoso personaje de Alan Partridge (Steve Coogan) y director de películas como In the loop y La muerte de Stalin, explica en esta entrevista por qué Avenue 5 no se parece a nada de lo que haya hecho antes. Su nueva creación para HBO llega a España el lunes, día 20.

--¿’Avenue 5’ es como ‘Veep’, solo que en versión blockbuster?

--Es bastante diferente, en realidad. Los personajes de Veep luchaban por superar el día a día. En este caso, hablamos de personajes que luchan por saber cómo sobrevivirán tres años a bordo de un crucero espacial que debía durar ocho semanas. Mientras la nave hace el largo camino de vuelta a casa, tendrán tiempo para hacerse muchas preguntas sobre su propia vida y sobre la sociedad. Entran en juego grandes cuestiones: ¿qué es la autoridad? ¿Cómo se debe castigar a la gente? ¿Cómo funcionan las jerarquías? Esa clase de preguntas.

--¿Qué clase de referencias manejaba? ¿Algo de cine de catástrofes?

--Algunas personas han mencionado La aventura del Poseidón, y recuerdo haberla vista hace bastante tiempo, casi demasiado. Ante todo, sabía lo que no quería manejar. No quería clichés de ciencia ficción, como alienígenas, alta tecnología, gadgets todavía no inventados… Quería que la serie se basara en nuestra realidad más reconocible; la única diferencia es que no estamos en la Tierra, sino en el espacio. Me interesaba menos la ciencia ficción que las dinámicas de grupo.

--¿Entonces no pretendía extender la gloriosa tradición británica de telecomedias espaciales? Digamos ‘Guía del autoestopista galáctico’, ‘Enano rojo’, ‘Hyperdrive’…

--Las conozco y me gustan, pero Avenue 5 no es una parodia de la ciencia ficción. Nunca adivinaría qué serie revisé… Oz, de HBO. Porque me interesaba hacer una serie sobre cómo cambia gradualmente una persona sometida al encierro.

--Se habla de ‘Succession’ [creación de Jesse Armstrong, curtido al lado de Iannucci] como la serie americana más británica de los últimos tiempos: su sarcasmo y su visión poco heroica del poder son muy ingleses. De ‘Veep’ y ‘Avenue 5’ puede decirse lo mismo.

--Más que inglesas, Succession o mis series para HBO son internacionales. Por la mezcla de nacionalidades en el reparto y el equipo, pero, sobre todo, porque están pensadas para una audiencia global. Dicho esto, creo sinceramente que has de ser fiel a lo que te hace reír, en lugar de tratar de agradar a todo el mundo.

--Por curiosidad, ¿por qué decidió dejar ‘Veep’? [Armando Iannucci fue su showrunner en las primeras cuatro de sus siete temporadas].

--Básicamente, por el jet lag. Seguía viviendo en Londres, tenía una joven familia a la que quería ver crecer, y no sabía cuánto más iba a aguantar viajando sin parar. Por otro lado, después de cuatro temporadas, sentía que había dicho todo lo que tenía que decir. Con la cuarta ganamos, por primera vez, el Emmy a mejor comedia. Era un gran momento para dejarlo.

--¿Qué le parecieron las últimas temporadas?

--David Mandel [su sustituto como showrunner] me comentó si quería colaborar en ellas y le dije que no, no tenía sentido. Ahora era su serie; yo no podía estar dentro y fuera a la vez. Mi respuesta concreta fue: «Imagina que estoy muerto». Así pude dedicarme a ver la serie tranquilamente como espectador. Era divertida. Y además, a partir de entonces no sabía lo que iban a decir en cada momento.

--Empezó a hacer series a principios de los 90, cuando era fácil controlar lo bueno que había en la televisión y la competición entre títulos no era tan dura. ¿Cómo lleva el nuevo y superpoblado panorama?

--Me parece emocionante, la verdad… No porque haya muchas cosas, sino porque muchas son buenas. Y a la vez que emocionante, resulta también terrorífico. Esto no puede durar. Es obvio. Yo tengo la suerte de trabajar para HBO, que tampoco hace tantas series y, por tanto, te puede prestar los medios y la atención que requieres.

--¿Entonces no ha sufrido con los cambios en la cúpula directiva? En principio se plantean hacer bastantes más series…

--Van a hacer el doble de series, que es bastante, pero sigue siendo menos de lo que lanzan otros. Los nuevos jefes conocen perfectamente la identidad de la marca, su carácter selectivo y exigente. No quieren ser conocidos como «los tipos que se cargaron HBO».