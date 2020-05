«Hay que hacer algo por los toros, este no puede ser su final»

"No hay peor ciego que el que no quiere ver" Bejarano, rey, aquí nadie obliga a nada salvo a que un animal peleé por vivir como se hacía antiguamente en el circo romano. El toreo ya no es un arte para las nuevas generaciones si no un negocio. Ojalá desaparezca pronto y no se maten animales por diversión y negocio. No os preocupéis por la dehesa que ya la naturaleza se encargará solita de reconvertirla, que la ponéis siempre de excusa junto a la desaparición del toro bravo. Y sobre todo el empleo que genera, también se reconvierte como ha pasado de toda la vida en otros sectores