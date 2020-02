Helen Mirren: "Vin Diesel es una estrella; yo solo soy una actriz"

Helen Mirren asegura sentirse especialmente emocionada por el Oso de Oro honorífico que este jueves le otorga la Berlinale, quizá porque ese es uno de los pocos premios interpretativos de prestigio que aún no tenía -ha ganado el Oscar, el Globo de Oro, el Emmy, la Copa Volpi de la Mostra de Venecia, el galardón a la Mejor Actriz del Festival de Cannes y el Oso de Plata en este mismo certamen-; por supuesto, la explicación que ella da al respecto es mucho más diplomática: "Siento un gran respeto por este festival, sobre todo porque su público es muy exigente y crítico, y no se deja impresionar por Hollywood", asegura la británica ante la prensa. "Me permite confiar en que he hecho algunas cosas bien en mi carrera, después de todo".

A lo largo de una trayectoria de más de medio siglo, Mirren ha trabajado para algunos de los grandes cineastas de nuestro tiempo -Peter Weir en 'La costa de los mosquitos' (1986), Robert Altman en 'Gosford Park' (2001), Paul Schrader en 'El placer de los extraños' (1991)-, a la vez que acumulaba un buen surtido de personajes femeninos fuertes: ha dado vida a sendas asesinas en 'La deuda' (2011) y la saga 'Red'; ha gobernado una isla en 'La tempestad' (2010), encarnado no a una sino a dos monarcas llamadas Isabel. "Lo que hace a un personaje interesante no es su fortaleza, sino su vulnerabilidad", matiza ella. "Es la investigación de las flaquezas bajo la apariencia de poder lo que atrae a la audiencia".

Por supuesto, la actriz también se ha visto reducida en ocasiones a la condición de objeto sexual desde que, al principio de su carrera, apareciera en distintos estados de desnudez en títulos como 'Herostratus' (1967) y 'Calígula' (1979). "Fue prohibida en muchos sitios, y en Gran Bretaña la proyectaron en los cines porno", recuerda acerca de la película de Tinto Brass. "Pero no era para tanto. En su momento yo dije: Dentro de 30 años este tipo de escenas aparecerán en televisión a diario. Y no hay más que fijarse en 'Juego de Tronos' para darse cuenta de que tenía razón".

Mientras recordaba su participación en otros títulos como 'La locura del rey Jorge' (1994), la saga 'Fast & Furious' -"Vin Diesel es una verdadera estrella, yo en cambio solo soy una actriz"- o el que más glorias le ha proporcionado, 'La reina' (2006), Mirren ha confesado su secreto a la hora de escoger papeles. "Siempre que leo un guion, empiezo a hacerlo por la última página. Si mi personaje aparece en ella, perfecto. Si no, busco la escena en la que desaparece y, a menos que lo haga con estilo, no me tomo la molestia de leer el resto del guion".