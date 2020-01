Las hijas de Pepa Flores confirman que no irá a la Gala de los Goya

El misterio se ha resuelto a escasas horas de que comience la ceremonia de los premios del cine español. Fiel a su invisibilidad escogida, Pepa Flores no acudirá esta noche al Palacio de los Deportes de Málaga para recibir el Goya de Honor con el que la Academia del Cine reconoce su figura como Marisol. En su lugar, serán sus dos hijas con mayor proyección mediática, Celia Flores y María Esteve, quienes suban al escenario para recoger el galardón.

Aunque Flores había manifestado a su entorno más cercano su intención de no acudir, eran muchas las voces que no perdían la esperanza y le pedían que rompiera su anonimato buscado y ansiado y se reconciliara, aunque fuera unas horas, con el mundo del cine y con el personaje al que dio carpetazo hace ya 35 años: la icónica Marisol, actriz y cantante, la niña prodigio por excelencia de las pantallas españolas y mito sexual de muchos españoles en los 70. Si lo hace, no será porque quiera realmente, sino porque le pesa la responsabilidad, apuntaba estos días su biógrafo y amigo, José Aguilar.

Sin embargo, finalmente ha decidido permanecer firme a su deseo de no colocarse delante de los focos y seguir llevando su vida invisible como una jubilada más una casa frente al mar en Málaga, volcada en el cuidado de sus dos nietos y su madre nonagenaria y compartiendo las horas con quien es su pareja desde hace 30 años, Massimo Stecchini. Desde hace 35 años, han sido contadas sus apariciones públicas. La última vez que apareció en un acto mediático fue en 2016, cuando precisamente su hija Celia presentó un disco con el que homenajeaba a su madre. Respetamos tu paz y nos engrandece tu firmeza. Aún más admiramos tus valores y queremos que brilles con más fuerza pero en el lugar de calma que has elegido. Por eso, Pepita, es un honor para mi hermana María Esteve y para mí ir a recoger en tu nombre el GOYA De HONOR que con tanto cariño y verdad entrega la academia. Con todo nuestro respeto y amor, siempre, ha dejado escrito en redes sociales esta misma mañana Celia Flores, con una imagen en la que tanto ella como su hermana María aparecen sonrientes comiendo palomitas.

De la misma manera se pronunciaba María Esteve. "Hoy es la fiesta del cine español y mi hermana Celia y yo no podemos estar más orgullosas de representar a mi madre y recoger en su nombre ese reconocimiento tan bonito que con tanto cariño le otorga la academia y que tanta ilusión le hace, que es el Goya de honor. Felicidades Pepita! Te lo mereces!, escribió junto a una imagen también con su hermana.