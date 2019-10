Jake Clemons: "Bruce marcó mi identidad como músico"

Jake Clemons colocó la música en el centro de su vida después de ver a su tío, Clarence Clemons, actuando con la E Street Band en el ‘Tunnel of love express tour’, de 1988. Tenía entonces ocho años y aquel espectáculo que trascendía la música misma e invocaba valores elevados le dejó una huella duradera. "Bruce Springsteen marcó mi identidad como músico", razona Jake, que ahora, en su segundo disco en solitario, ‘Eyes on the horizon’, que presenta este lunes en Bikini, hereda algo de aquella noción de rock’n’roll como “una expresión destinada a sacar lo mejor de las personas”.

Tras la muerte de su tío, en el 2011, Jake ocupó su plaza como saxofonista de la E Street Band. Un rol delicado que asume “con extremo agradecimiento hacia Bruce” y sabiendo que cada soplido del saxo evoca al Big Man, particularmente en piezas como ‘Tenth avenue freeze-out’ (“un momento salvaje de cada concierto”) o ‘Jungleland’. Clarence no fue solo su tío, también, virtualmente, “un amigo, un hermano y alguien que me dejó huella para siempre”.

ROCK DE BANDA SONORA

Pero Jake Clemons ha ido elaborando una carrera en solitario paralela a su vínculo con Springsteen: dos epés y dos álbumes. Si los discos de Clarence se decantaban por el soul, el funk y el rhythm’n’blues, Jake bascula entre el rock y cierto intimismo atmosférico. “Soy un músico muy visual y lo que hago tiene mucho de banda sonora”, explica. Aquí ha contado con cómplices como Eddie Kramer (productor de reliquias de Jimi Hendrix y Led Zeppelin) en las mezclas, así como la guitarra de Tom Morello (Rage Against the Machine).

Pero ‘Eyes on the horizon’ se mide también por el calado de sus textos. “Todo el disco, desde el principio hasta el final, expresa un reconocimiento de los problemas que afectan al mundo actual”, subraya. Empezando por su propio país: ahí está esa versión de ‘Democracy’, de Cohen. ¿La democracia no ha llegado a Estados Unidos, como sugiere la letra? “En ciertos sentidos, así es. Nos hemos olvidado de lo que significa”, estima. En ‘Ayuda (when the sun goes down’ refleja “la relación frustrante de Estados Unidos con sus fronteras” a partir de la pobre reacción tras el huracán María, que sufrió Puerto Rico. “Pudimos oír sus gritos pidiendo ayuda y hubo una gran desconexión con lo que pasaba allí y en otros países latinoamericanos, que son nuestros hermanos”.

Y mientras gira por su cuenta, Jake Clemons aguarda a la probable llamada de Bruce Springsteen para enrolarse en su prevista gira del 2020. Pero poco podemos sacar en claro de su boca. “Imagino que habrá disco y ‘tour’, pero no sé más. Puede anunciarse en cualquier momento. Veremos qué ocurre”.