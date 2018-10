Jan Lauwers debuta en Temporada Alta con 'Isabella's Room'

Temporada Alta inaugura una nueva edición -con casi 100 espectáculos de 11 países hasta el 10 de diciembre- este sábado con una aclamada obra del belga Jan Lauwers (Amberes, 1957), ‘Isabella’s Room’. El Teatre Municipal de Girona acoge esta creación considerada ya un clásico contemporáneo para muchos. Es la primera vez que Lauwers y Needcompany visitan Girona aunque la obra ya fue presentada en Barcelona cuando Rigola dirigía el Lliure, hace más de ocho años.

Está protagonizada por Viviane De Muynck, que borda el papel de una mujer de 94 años ciega que desde su residencia parisina recuerda su vida y sus secretos. Una historia de amores, secretos y pasión en el convulso siglo XX donde la música, teatro y danza se entrelazan gracias a una decena de cantantes, actores y bailarines. Como la citada De Muynch también estarán en Girona muchos de los actores que estrenaron la obra en el 2004 en Aviñón: Anneke Bonnema, Hans Petter Dahl, Julien Faure, Benoît Gob y Maarten Seghers.

Lauwers escribó creó esta conmovedora pieza tras morir su padre, tras descubrir una gran cantidad de estatuas y talismanes africanos que atesoraba. La colección de piezas que heredó forman parte de este espectáculo con momentos para la risa pero también para la emoción.

“Isabella’s Room’ es un misterio. La creé hace 15 años y no ha parado de girar. Ha tenido siempre un enorme éxito y, aunque el éxito es muy peligroso, estoy muy orgulloso de ella porque sigue llegando a la gente”. Tras tantos años se da cuenta que “la obra tiene algún significado para muchas persona y eso me hace feliz como artista”.

SIN CAMBIOS



No ha tocado nada del original en tres lustros. “Empiezo a preguntarme si debería cambiar algo porque el mundo está cambiando a gran velocidad. Están ocurriendo cosas preocupantes en política, con la emigración, con África y el tema del #Metoo. El panorama está variando tanto en Europa como en Catalunya”. En su opinión los puntos de vista del espectador van cambiando con el tiempo y con ello también la obra. “Siempre me ha fascinado que cuando haces una obra de arte, los cambios en la sociedad también hacen cambiar la manera en que esa obra es percibida”. Y sabe que la implicación de todo el elenco, pero en especial de De Muynck es lo mejor. “Viviane está igual de supermotivada. Tiene una enorme fuente de energía y, además, me ha dicho: 'Quiero interpretar la obra hasta que me muera porque yo soy Isabella'. Así que seguiremos hasta que ella quiera”.

Curiosamente en uno de sus últimos espectáculos, 'War and turpentine’ ('Guerra y trementina'), basada en la novela homónima de Stephan Hertman, tiene algunos puntos en común con ‘Isabella’s Room’. Ambas se basan en relatos familiares que tiene que ver con la guerra. A Lauwers el clima actual le preocupa, en especial el auge de la extrema derecha en Europa y los nacionalismos. Ve demasiados paralelismos entre las convulsiones de nuestra época y la época previa al estallido de la segunda guerra mundial. “Hay cosas de los años 30 que se reproducen hoy. Como seres humanos, deberíamos avergonzarnos de la forma en que tratamos a los emigrantes”, concluye.