Javier Cárdenas, contra Rosa María Mateo: 'No le interesa que haya 80 personas en la calle'

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, compareció el pasado martes en la comisión mixta del control parlamentario de la Corporación pública y aclaró los motivos de la cancelación de 'Hora punta'. Pero parece que las explicaciones de la periodista no convencieron a su presentador, Javier Cárdenas, que esta mañana ha respondido desde su programa en Europa FM: "Sería absurdo que hayamos sido noticia y que no os de una explicación".

El pasado martes, una senadora del PP aseguraba que un representante legal de la productora del programa se había reunido con el equipo directivo de Mateo. Un encuentro en el que, según ella, hubo "amenazas, coacciones y chantajes absolutamente intolerables hacia Cárdenas. "No estuve en ese reunión y no me han contado lo que pasó porque no me interesa absolutamente nada", reconoció la máxima responsable de RTVE.

"Esa es la respuesta, que no le interesa que haya 80 personas en la calle", ha interpretado esta mañana Cárdenas después de emitir el audio con las declaraciones de Mateo. "Qué tipo de jefa es si su equipo no le cuenta las reuniones que tiene? Eso no se lo cree nadie, para que veáis hasta qué punto miente", ha añadido.

Por otro lado, Cárdenas ha asegurado que admira a Rosa María Mateo en su faceta de periodista, pero ha arremetido contra su gestión de la radiotelevisión pública: "Tuvimos mucha suerte de tener una mujer como ella que explicaba y narraba las noticias de manera magistral, pero como responsable de RTVE es ridículo que diga eso".

Cárdenas habla en directo con su abogado

En esa misma comisión, Rosa María Mateo llamó "mezquino y miserable" a un portavoz del PP después de que éste sacara a relucir a su hijo Germán. "También es ridículo que insulte a una persona de la comisión por decirle que tiene una productora con su hijo y que hace trabajos para TVE (...) eso se llama prevaricar", ha señalado Cárdenas.

Para finalizar, el locutor de Europa FM ha contactado con su abogado, Miguel Durán, para que ofreciera su versión sobre la reunión que mantuvo con los directivos de RTVE. Según él, es cierto que le leyeron unos comentarios que había realizado Cárdenas sobre el PSOE en su programa de radio. "Me parece fuerte que se hable de lo que se ha dicho de un partido político", ha zanjado.