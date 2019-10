Jesús Vidal: "Ser imperfectos nos hace mejores"

Jesús Vidal (León, 1975) actor y ganador del Goya 2019 como actor revelación por 'Campeones', ha protagonizado la obra teatral 'Alguien voló sobre el nido del cuco' en el teatro Calderón de Madrid y colabora actualmente en el programa 'Zapeando', ha presentado esta semana 'Sala de espera' (editorial Martínez Roca), un libro en el que mezcla sus vivencias personales con poemas.

--Filólogo, periodista, actor, y ahora escritor. ¿Ha sido un camino difícil?

--No ha sido fácil, pero estoy contento con todos los caminos que ha transitado mi vida. Honestamente, he tenido que luchar mucho, pero mi esfuerzo, mis ganas de disfrutar de las cosas y mi formación como actor, son algunos de los aspectos que más me han ayudado a crecer y a ser quien soy.

--¿Por qué el título de 'Sala de espera'?

--Es el nombre de mi primera obra teatral, con la que estuve de gira en León. La obra refleja un sentir y es que el 80% del tiempo de las personas se pasa esperando.

--¿Qué cuenta en el libro?

--Recoge cuatro relatos, 10 poemas y fragmentos de mi diario en los que relato mis vivencias, pero además hablo de otros muchos aspectos de mi vida privada.

--¿Incluye reflexiones muy íntimas?

Me he abierto al público porque muchas veces la gente me dice que les gusto como persona y creo que era el momento de desvelar las cosas que me preguntan.

--No siente pudor al hablar de su familia y de sexo?

La familia es una parte esencial de mi vida. Aunque ellos tienen una dimensión privada, es bueno que no salgan en los medios, pero les emociona que hable de ellos. En cuanto al sexo es una parte más de mi vida. Es una manifestación de belleza importante para nuestros sentidos.

--¿Hay mensaje en la obra?

--Sí, hay mensaje de esperanza en la espera, está el de denuncia social, pero también destaca la lectura de saber disfrutar de todo lo que nos regala la vida, de una puesta de sol, de una sonrisa, una copa....

--Con su lema de inclusión, visibilidad e inclusión en su discurso en los Goya, ¿Cree que ha contribuido a la normalidad de la discapacidad en la sociedad?

--¡Ojalá! Espero que sirva para que se entienda que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar al arte y al mundo laboral.

--¿Y en el cine?

--Creo que la gente está algo más receptiva. Estaría bien que se promocionara a los actores profesionales con discapacidad para que interpreten a personajes sin discapacidad.

--Con su discapacidad visual del 90% y su ceguera total en un ojo, muchos lo consideran un campeón.

--Intento dar lo mejor de mí, pero hay que ser fuerte y seguir luchando siempre. No soy ningún campeón, simplemente soy un actor que no ve.

--En 'Campeones' interpreta a un discapacitado intelectual y muchos creen que lo es en la vida real.

--Me choca, pero es verdad que cuando uno ve que esa confusión puede provocar una mayor aceptación de las personas con discapacidad. Muchas veces la gente confunde al actor con el personaje.

--¿Se ha sentido incomprendido?

--En alguna época de mi vida me he sentido así, pero creo que todo es cuestión de aprendizaje. Recuerdo que después de quedarme ciego del ojo derecho, decidí disfrutar de la vida sin miedo y de hacer cada reto un disfrute.

--¿Huye de los paternalismos?

--El paternalismo en cualquier faceta de la vida no es bueno. Hay que poner las herramientas necesarias para luchar en la vida.

--¿Cuál es el prejuicio más frecuente entre los ciegos?

--Muchos nos tachan de inexpresivos y dicen que no sabemos desenvolvernos por sí mismos, pero un ciego puede hacer cualquier cosa. Quizá por mi ceguera, la sociedad a veces me pone unos límites y uno tiende a superarlos. Yo tengo este reto, pero una persona que ve bien también puede tenerlo.

--¿Por qué afirma que todos somos imperfectos?

--Todos tenemos que hacer autoanálisis porque todos tenemos alguna deficiencia. Todas las personas somos imperfectas, pero es lo que nos une y nos hace mejores.

--¿Hay un antes y un después de 'Campeones'?

--Me llegó el momento de ver cumplidos mis sueños, pero también me vino el momento de pensar en los sueños que me quedan por cumplir.

--¿Qué sueños son?

--Consolidarme como actor y vivir una vida plena con la gente que quiero. Otro sueño importante es que la gente lea este libro! je,je,je.

--Con todos los éxitos que ha cosechado en estos dos últimos años, ¿Con cuál se queda?

--Sin duda, con mi crecimiento profesional y con el cariño del público, pasas a ser una pequeña parte del corazón de muchas personas.