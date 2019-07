Joker competirá en Venecia por conseguir el León de Oro

La histórica Mostra de Venecia, en su 76 edición sigue demostrando que es el único certamen capaz de plantarle cara a Cannes, no solo aceptando las películas producidas por las plataformas digitales (el año pasado triunfó Roma, de Alfonso Cuarón), sino incluyendo dentro de su sección oficial algunos de los títulos más esperados de la temporada, desde los más comerciales a los más autorales, incluso los más polémicos.

En el primer apartado, el del cine mainstream, ha sorprendido la participación dentro de la competición de Joker, que se centra en los orígenes del famoso villano de DC Cómics que esta vez encarna Joaquin Phoenix. Mucha controversia seguramente generará The laundromat, de Steven Soderbergh, un thriller periodístico en torno a los papeles de Panamá, protagonizado por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, una de las grandes apuestas de Netflix en el festival junto a Marriage story, de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver en la piel de un matrimonio que se separa. Grandes estrellas de Hollywood a las que hay que sumar a Robert Pattinson y Johnny Depp que presentarán la adaptación de J.M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, dirigida por Ciro Guerra. Más nombres de pedigrí, el del mítico Roy Andersson y el de Olivier Assayas, con Wasp network, la historia de varios presos cubanos encarcelados en Estados Unidos en la que encontramos a Penélope Cruz, Ana de Armas y Gael García Bernal, que repite con Pablo Larraín en la fabula familiar Ema.

Solo aparecen dos mujeres en la sección oficial, la australiana Shannon Murphy y la saudí Haifa Al-Mansour. Y tres títulos italianos de Pietro Marcello, Franco Maresco y Mario Martone.

ESTRENO DE ‘AD ASTRA’ / Ya se sabía que la película inaugural sería La verdad, de Hirokazu Kore-eda con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. Sin duda se perfila como uno de los platos fuertes junto a Ad Astra, la odisea scif-fi de James Gray junto Brad Pitt y El oficial y la espía, el regreso al drama histórico de Roman Polanski, que en esta ocasión se acerca al Caso Dreyfus.

Por último, dos películas españolas podrán verse en la Sección Orizzonti: Madre, de Rodrigo Sorogoyen, con la aragonesa Isabel Peña como coguionista, y Zumikiri, de Oskar Alegria, definida en la rueda de prensa como la pieza más inclasificable del festival. Además, Pedro Almodóvar recibirá el León de Oro a su carrera.