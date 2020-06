«La filosofía no tiene todas las respuestas, pero sí todas las preguntas»

¿Se imaginan a Platón echándole una mano con su próxima cita en Tinder?, ¿Y a Aristóteles recordándole que ‘entre beber y ser, hay que elegir’?, ¿Y a Kant ayudándole a distinguir entre ‘pasión y amor’? Pues toda esta vertiginosa forma de ver la vida a través de la filosofía es lo que nos presenta la profesora de Filosofía y francés, Marie Robert (Boulogne-Billancourt, Francia, 1985) en su obra ‘Cómo salvar una mala racha. Ideas filosóficas para tranquilizarnos y desdramatizar’ (Editorial Ariel, 2020) Un libro original y curioso, de fácil lectura, en el que se recrean doce situaciones actuales de crisis pero a las que nos ayudará a desdramatizar, las enseñanzas milenarias de filósofos como Spinoza, Nietzsche o Epicuro. Eso sí, con mucho humor para, ante las sorpresas de la vida, recordarnos que no todo tiene solución pero si opciones de ser afrontadas de otra manera. Ante el enfado, llanto, sentimiento de culpa o vergüenza, ¿Cómo no buscar respuestas a las ideas que han sobrevivido a lo largo de los siglos? Pasen y lean.

—¿Cuándo y cómo supo que la filosofía era un herramienta para superar una mala racha?

—¡No lo sabía antes de vivirlo! De hecho, fue especialmente después de mis estudios de filosofía, cuando volví a la vida laboral que noté el apoyo que me brindó. ¡El primer capítulo del libro realmente me pasó a mí! Estaba en Ikea, exhausta, estaba buscando muebles que no pude encontrar y, de repente, me eché a llorar. Pero la ventaja cuando eres profesor de filosofía es que cuando lloras, ¡piensas en Spinoza! Su pensamiento me permitió recuperar la razón y distanciarme de la situación. ¡Desde entonces, los filósofos han sido mis mejores aliados!

—¿Qué fue lo más complicado a la hora de seleccionar a los autores?

—¡No hagas un libro de 500 páginas! De hecho, para cada situación, tenía en mente al menos dos o tres autores. Elegí el filósofo que me pareció más útil, aquel cuya mirada me permitió calmar con más intensidad, el caos de las emociones.

—¿Hay que saber mucho de filosofía o de la vida para poder unificar problemas y teorías?

—No, al contrario. A menudo digo que hacemos filosofía, o hago filosofía, sin siquiera darme cuenta. Por supuesto, no todos somos expertos o académicos, pero tan pronto como nos apartamos, tan pronto como nos tomamos unos minutos para pensar, ya somos filósofos. ¡En la ducha o preparando la comida, es posible! Es solo una cuestión de no reaccionar inmediatamente y más bien de pensar.

—Si la filosofía tiene todas o casi todas las respuestas, ¿por qué es la asignatura que siempre pende de un hilo?

—La filosofía no tiene todas las respuestas, pero sí todas las preguntas. Hemos estado sujetos a las mismas preguntas durante más de dos mil años: ¿qué es la verdad? ¿Por qué es complicado el amor? ¿Qué es una autoridad justa? ... etcétera. ¡Para cada individuo, las respuestas no serán las mismas! ¿Y deberíamos responder siempre en otro lado? La idea es calificar, diseccionar o analizar.

—¿Qué no deberíamos nunca olvidar de la filosofía?

—«El viento se está levantando... ¡debemos tratar de vivir!» dijo Paul Valery. Me gusta mucho esta frase. La filosofía es encontrar consuelo incluso en la incomodidad, ¡nos obliga a ser humanos! No se trata de tener un método listo, sino de caminar observando lo que está sucediendo en nosotros.

—¿Qué ha aprendido usted escribiendo este libro?

—Reí, lloré, traté de dar lo mejor. Al describir todas estas situaciones, me di cuenta de que todos éramos iguales ante nuestros miedos y dudas. Hay algo universal en la filosofía. ¡Lo que estamos pasando es totalmente singular y, al mismo tiempo, todos estamos sujetos a momentos de crisis!

—¿Qué satisfacciones le ha dado?

¡Tengo lectores extraordinarios! La gente me cuenta historias tan conmovedoras: sobre su perro, sus suegros, sus ex ... etcétera. ¡Alguien me escribió una carta para decirme que se había reconciliado con su adolescente gracias a mi libro! ¡Qué alegría leer esto! ¡Pero lo que prefiero es cuando los lectores me dicen que se atrevieron a comprar un libro de filosofía!. No quiero detenerme en mis libros, solo quiero ser un puente entre los lectores y los clásicos de la filosofía.

SEmD¿Qué pueden aprender los niños de la filosofía?

—¡Ya son filósofos! Chateé con un niño de 6 años que me hacía preguntas sobre la muerte, la libertad, el deseo ... etcétera. Es esencial crear este espacio de discusión. Ayuda a refinar su razonamiento, a enseñarles a discutir, a aclarar su vocabulario. Son los ciudadanos del mañana: ¡enseñémosles a estar atentos a los demás y a ser capaces de enfrentar la complejidad en lugar de resolver un ejercicio!

—Ahora nos inclinamos hacia la práctica de la meditación, la búsqueda de la vida consciente, ¿es porque dejamos hace tiempo a un lado la filosofía?

—Hace ya varios años que el desarrollo personal se está volviendo imprescindible. ¡Es bueno porque es una forma de hacer el bien! Pero no olvidemos que a menudo los enfoques propuestos ya están presentes en la filosofía, quizás ya sea la hora de volver a los autores directamente.

—¿Habrá una segunda parte?

—¡Oui! ¡Ya ha sido lanzada en Francia! son otras doce situaciones, pero sí es cierto que es un libro un poco más íntimo que habla sobre la enfermedad, las dudas…, con el aliento de mis lectores, fui aún más lejos.

—Si las malas rachas siempre están, y la filosofía siempre ha estado..., ¿por qué no se ha escrito una obra así antes?

—¡Porque requiere de un poco de osadía hablar, por ejemplo, de una resaca con Aristóteles! Me gusta la idea de romper barreras y desempolvar conceptos. Ese es el secreto del libro.

—¿Y cuáles son los próximos proyectos?

Estoy escribiendo mi tercer libro: ‘El viaje de Penélope’, esta vez es una novela filosófica. Un viaje al corazón de nuestras dudas, nuestras andanzas, nuestras tormentas. Penélope tiene 30 años y ya no sabe exactamente qué camino tomar en la vida. Las preguntas existenciales la molestan. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué significado dar a mis elecciones? Ha dejando a su amante, su trabajo y su ciudad natal para ir a Grecia. Emprende un viaje a través de sí misma, pero también a través de la historia de la filosofía. Desde Atenas hasta Nueva York, pasando por Córdoba, Penélope nos lleva a través de doce etapas, doce corrientes de pensamiento que han cruzado la historia. Lo planteo como una ruta de iniciación para descubrirse a uno mismo, redescubriendo todo lo anterior.