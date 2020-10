Diego Doncel: «La poesía tiene que ayudar a vivir»

La poesía es sanadora. Un antídoto para las llagas del alma. Un remedio para resistir al destino, que no es otro que la vida en sí misma, encaprichada en ocasiones con el dolor, el propio y el ajeno. Es una herramienta que redime por partida doble, al que la escribe y al que la lee. Así, como instrumento de liberación, usa los versos Diego Doncel Manzano (Malpartida de Cáceres, 1964) en La Fragilidad, el poemario con el que se ha alzado con el Premio Internacional de la Fundación Loewe este año. Ante un jurado unánime y en la edición del certamen con mayor participación de toda su historia --más de 1.200 firmas de 36 países del mundo--, el cacereño engrosa la reputación extremeña en unos galardones que en menos de dos años han recaído en dos firmas de la región. En 2018 recogió el galardón el también escritor cacereño Basilio Sánchez con su obra poética He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes.

Satisfacción y agradecimiento comparte el escritor tras recibir la buena nueva. Cita también, aunque pasajera, a la suerte. Acostumbrado al aplauso de la crítica, no oculta su «alegría» por sumar un reconocimiento más a sus estanterías en las que ya lucen, entre otros, el premio Adonais, que recibió en el 90 por su poemario El único umbral y el premio Café Gijón de novela en 2012 por Amantes en el tiempo de la infamia. También en 2017 fue reconocido con el premio de la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero por un artículo en el suplemento de El País. Con este último también condensa su estado en dos palabras. «Alegría y responsabilidad», precisa porque, según concluye, a sus espaldas un reconocimiento siempre añade la carga de mantener el listón en el futuro.

Afincado en Madrid y autoproclamado «extremeño «militante», muestra también su orgullo porque con este galardón «se reconoce a toda una generación de poetas» de la ciudad y de la región. Sobre la capital cacereña, conserva Doncel el mismo vínculo que la propia ciudad parece guardar con la literatura. Sostiene, en ese sentido, que en los últimos años Cáceres se ha convertido en «epicentro poético» y defiende el «alto nivel» de su literatura. Precisamente ha sido en Cáceres donde terminó el autor de pulir La fragilidad durante los meses en los que la crisis sanitaria causada por el coronavirus obligó al país --y al mundo-- a confinarse en sus hogares.

Esta realidad tampoco le fue ajena y sin pretenderlo, convirtió su obra en alegato y tributo a los más vulnerables, a los que han recibido el golpe más fuerte durante estos meses, a ellos y a los que les han acompañado. Pone de relieve que el texto galardonado «es un homenaje» a su padre a través del que pretende relatar cómo vivió el proceso que supuso para él que su progenitor permaneciera ocho meses en coma. Así, lo que en un primer momento tenía como propósito servir de alivio emocional, trascendió hasta convertirse en homenaje también extensible para toda la sociedad. «Yo quería plasmar cómo me resultó todo ese tiempo y cuando estaba corrigiendo el texto en pleno confinamiento, de repente, me di cuenta de que reconocía también a toda una generación, a todos aquellos a los que el coronavirus se ha llevado, mi padre tiene una edad cercana a los 80 años y representa a todos aquellos que vivieron en esa época y contribuyeron a levantar un país», pone de manifiesto. Jaime Siles, uno de los miembros del jurado del galardón, ha llegado a definir su trabajo como «absoluto», «maduro en lo expresivo», sin «poema que sobre o que falte».

Sobre el proceso de escritura, confiesa que, debido a la cercanía emocional con el tema, vivió un proceso particular de espera hasta que finalmente pudo empezar a darle forma. «Tardé mucho tiempo en escribirlo, tuve que esperar a encontrar una voz que diera cabida a lo que quería expresar», añade. De este modo, Doncel firma una particular carta de despedida en la que también pretende dejar constancia, incide, de un mensaje de aliento. «Vivimos en un mundo que está cercado por el dolor pero que busca agarres, es todo muy real, la poesía tiene que ayudar a vivir y a mostrar que en los peores momentos hay belleza y hay motivos para la esperanza», expone. Defiende, en esa línea que su poesía «está llena de la realidad que estamos viviendo». Insiste en que en términos globales en los últimos años también se ha producido una dinámica similar. «El mundo vive un momento en el que la poesía conecta con la gente, ha roto ese concepto alejado que solo se reservaba para las élites, mi poesía busca eso, encontrar esa realidad y al lector», apostilla.

De momento, y hasta que recoja el galardón en marzo de 2021, fecha en la que está previsto que la fundación celebre la gala, el escritor avanza que ya está embarcado en otro proyecto, en este caso una novela en la que pretende dar vida en palabras «a una historia de un amigo también escritor». No tiene pensado pausa porque para él, escribir significa «darle sentido al día y al tiempo».