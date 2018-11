Lana del Rey, primer gran fichaje del FIB para su 25 cumpleaños

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado este miércoles la presencia de Lana del Rey como primera cabeza de cartel para su edición del 2019, la 25, a la que se sumarán además The 1975, LA M.O.D.A., Blossoms, Cupido y Cariño.

La artista estadounidense, que nunca antes ha actuado en el FIB, "llenará de magia el festival con su fantástico directo", según han informado fuentes del certamen en un comunicado.

Con canciones "altamente emocionales en las que va desnudando sentimientos y pasiones bajo un manto pop sugerente y adictivo", Lana del Rey se convierte en el primer gran nombre para el vigésimo quinto aniversario del FIB, que tendrá lugar del 18 al 25 de julio en el recinto de festivales de Benicàssim.

En "lo más alto de las listas"

Con cuatro discos sobresalientes que "han llegado a lo más alto de las listas, y una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, la neoyorquina está triunfando y no es casual", han indicado las mismas fuentes.

Su música "bañada de matices y sugerencias" está repleta de canciones "seductoras" como Love, Venice Bitch, High By The Beach, Blue Jeans o Summertime Sadness, entre muchas otras.

Nuevo disco

También estará en este 25 aniversario el "gran pop" repleto de éxitos de The 1975, la banda de Manchester -como Blossoms- liderada por Matt Healy, que repasará temas como Sex, Chocolate, Love Me o The Sound y que prepara nuevo disco para la próxima primavera.

Los fichajes españoles de esta primera tanda son La Maravillosa Orquesta del Alcohol, LA M.O.D.A., con su "apabullante propuesta con influencias flok, country, punk y rock and roll"; el pop efervescente de Cupido, nacidos de la unión del rapero Pimp Flaco y del indie de Solo Astra, y "la frescura, el desparpajo y la diversión desenfrenada" de Cariño.