Llega el Premio Nobel de Literatura sin pompa debido al covid

Este jueves a las 13.00 se falla el más popular de todos los premios Nobel. Si creíamos haberlo visto todo en la entrega de los Nobel de Literatura, en el 2020, después de los años 'horribilis' para el galardón aquejado de la falta de credibilidad en lo que se refiere al fallo (eso sin contar los escándalos sexuales), la edición de este año, afectada por el coronavirus, no logrará lo que la Academia añora: ser perfectamente normal. No por su ganador (aunque el pasado año la elección de Peter Handke levantó no pocas ampollas de carácter político) sino porque las medidas de seguridad implementadas por culpa del covid han obligado a cancelar la ceremonia de entrega que suele realizarse en Estocolmo en diciembre. La decisión es que los premios se darán en mano en los respectivos países de origen o residencia de los galardonados muy probablemente con la ayuda de las respectivas embajadas o de las universidades de los premiados.

La dotación económica del galardón pasa en esta edición de nueve millones de coronas suecas a diez (en torno a un millón de euros).

Entre los favoritos de las casas de apuestas, un indicativo poco fiable porque las listas de la Academia son secretas, se encuentra el escritor Javier Marías junto a la poeta canadiense Anne Carson. También esta ahí la guadalupeña Maryse Condé, que fue Nobel 'alternativo' en el 2018, seguida por la rusa Ludmila Ulitskaya. De nuevo el sempiterno Haruki Murakami vuelve junto con otra eterna candidata, la canadiense Margaret Atwood. Están ahí asimismo otro de los candidatos habituales de los últimos años, el keniano Ngugi Wa Thiong'o, el poeta coreano Ko Un y el escritor chino Yan Lianke. También aparecen en esa lista otros nombres como los de Cormack McCarthy, Don DeLilo, Jamaica Kincaid o Marilynne Robinson. El escritor checo Milan Kundera, el autor noruego Karl Ove Knausgaard. Michel Houllebecq o Stephen King son otros de los nombres por los que se ha podido apostar.