Mad Cool aplaza su quinta edición hasta el 2021 y pide medidas al Gobierno

Mad Cool Festival ha anunciado este martes que a causa de la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus aguarda a que el Gobierno "haga oficiales los puntos necesarios" para el aplazamiento a 2021 de su quinta edición, cuya celebración estaba prevista del 8 al 11 del próximo mes de julio. "No veíamos viable hacer este perfil de festival a lo largo del 2020. Estamos trabajando para mantener prácticamente el mismo cartel que estaba cerrado para esta edición, sumando otros artistas que nos den garantías para este próximo año", ha informado a Efe uno de sus directores, Javier Arnaiz.

Taylor Swift, Billie Eilish, The Killers, Twenty One Pilots, Kings of Leon, Faith No More, Munford And Sons, Placebo, Haim, y Foals se encontraban entre las principales estrellas del cartel de esta quinta edición. A solo dos meses de la fecha original del evento, el promotor ha mostrado su incomprensión por la tardanza del Gobierno en declarar la causa de fuerza mayor que ampare legalmente a los festivales y conciertos de este verano para poder aplazar y "poner orden" en lo concerniente a los contratos adquiridos.

"No podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances... que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa", insiste el comunicado enviado a los medios.A ese respecto, Arnaiz ha confirmado que la fecha máxima hasta la que el festival puede esperar una respuesta oficial sería "a final de esta semana".

A la espera de esa decisión de "las autoridades competentes", Mad Cool ha asegurado que se devolverá el dinero a aquellas personas que adquirieron sus entradas para 2020 y que así lo requieran. "Según establezca el marco legal, os comunicaremos todos los detalles para iniciar el proceso, así como las alternativas para aquellos que deseen mantener la entrada, puesto que serán válidas para el 2021", añade la organización.

La del 2021 será además la primera edición de Mad Cool en otro recinto, el tercero de su aún corta historia, ante las obras de ampliación de IFEMA que harán imposible su celebración en el espacio que ocupó en 2018 y 2019.

En ese sentido, Arnaiz ha asegurado a Efe que "antes de toda esta crisis sanitaria" ya estaba "muy avanzada" la negociación con las instituciones públicas para el que será su nueva ubicación, que no ha querido desvelar. "En este aspecto seguimos la hoja de ruta establecida para cumplir con las fechas que nos marcábamos inicialmente. Incluso ahora tendremos mas margen de tiempo para avanzar con el recinto", ha añadido sobre este punto.