Maggie Civantos participa en 'Mas allá de la luz', la expansión más ambiciosa de Destiny 2

Ya han pasado más de tres años desde que Bungie lanzó al mercado la segunda entrega de su shooter en tercera persona ‘Destiny 2’. Tras varios cambios en el modelo de suscripción, y como estudio independiente, la desarrolladora americana está ultimando el lanzamiento de su nueva expansión, que bajo el nombre ‘Mas allá de la luz’, promete llevar a MMO de acción y ciencia ficción a un nuevo nivel.

El quinto paquete de contenido nos trasladará hasta Europa, la luna helada de Júpiter, donde nace una nueva amenaza, pero también surge un nuevo poder: la estasis. Los guardianes podrán explorar un universo diferente guiados por ‘La Desconocida’, un personaje que regresa por primera vez desde la caída del Jardín Negro y que estará interpretado en nuestro país por la conocida Maggie Civantos.

Para conocer nuevos detalles sobre esta enigmática Exo y su papel en la trama, hemos tenido la oportunidad de charlar con la protagonista, que nos ha ofrecido su visión sobre el futuro. Maggie reconoce que el trabajo fue duro. “El doblaje fue muy intenso, lo realizamos en dos días. Aunque contaba con la estrecha colaboración del director, tuve que sacar todas las herramientas para interpretarlo. Fueron muchas horas, pero al final, compensa”

La actriz, conocida por sus papeles en series como Las Chicas del Cable o Vis a Vis reconoce el nivel de implicación que hay que tener a la hora de realizar un doblaje en comparación a sus otros trabajos. “Siempre me implico de la misma manera, me encanta interpretar, y cada trabajo es una experiencia. Esta, además, ha sido diferente, porque no he tenido un cuerpo en el que apoyarme, no puedes interpretar con tu cara, solo tienes la voz”, apuntaba. “Lo que más me ha gustado es la fuerza del personaje, a pesar de su apariencia robótica, no deja de tener conciencia, alma y parte humana.”

Aunque había trabajado con anterioridad en el mundo del doblaje, reconoce que la experiencia ha sido bastante satisfactoria. “Había hecho algún doblaje anteriormente, pero esto es mucho más largo, en un universo muy concreto, y en este caso también se suma el plus de aprender, a la misma vez que iba ejecutando, iba aprendiendo. Ha sido un reto maravilloso que seguro repetiría”

Además del regreso de caras conocidas, ‘Mas allá de la luz’ también traerá una nueva incursión, ‘La Cripta de la Piedra Profunda’, donde los jugadores podrán poner a prueba su capacidad para trabajar en equipos de hasta seis jugadores, y de paso, obtener jugosas recompensas. Como es costumbre en la franquicia, se incorporará una gran cantidad de innovaciones, desde una historia muy cuidada y profunda en un mundo completamente inédito y, por supuesto, un arsenal de armas completamente renovado.

Ya queda menos para echarle el guante a esta expansión, que recordamos llegará el próximo 10 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia.