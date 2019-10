'Malamente' de Rosalía, 23 mejor canción de la década para la biblia musical 'Pitchfork'

'Malamente' de Rosalía ocupa el puesto 23 en la lista de las 200 mejores canciones de la década elaborada por la web estadounidense 'Pitchfork', acaso la biblia musical del planeta. "'Malamente' marcó la llegada de uno de los talentos más remarcables -e inesperados- de la década", señala Philip Sherburne para 'Pitchfork'. Y añade que la pieza "parecía venir de un universo completamente diferente", combinando raíces flamencas y sonidos contemporáneos.

Las 22 canciones que han quedado por delante de 'Malamente' son, empezando por la primera, 'Alright' de Kendrick Lamar; 'Oblivion' de Grimes; 'Dancing on my own' de Robyn; 'Formation' de Beyoncé; 'Thinking bout you' de Frank Ocean; '212' de Azealia Banks; 'Your best American girl' de Mitski; 'Cranes in the sky' de Solange; 'Video games' de Lana del Rey; 'XO TOUR Llif3' de Lil Uzi Vert; 'Riding for the feeling' de Bill Callahan; 'Everything is embarrassing' de Sky Ferreira; 'I don't like' de Chief Keef'; 'Shut up kiss me' de Angel Olsen; 'Work' de Rihanna; 'Love if it we made it' de The 1975; 'Gosh' de Jamie xx; 'Runaway' de Kanye West; 'Hannah Hunt' de Vampire Weekend; 'Midnight city' de M83; 'Hold on, We're going home' de Drake; y 'Drone bomb me' de Anohni.

'Pichfork' justifica la primera plaza para la canción de Kendrick Lamar por su carácter de "nuevo himno de la comunidad negra" y símbolo de lucha y resistencia frente a la "brutalidad policial" o el mismo Trump gracias a su mensaje optimista en tiempos de dificultades.

La de Rosalía es la única canción en español de la lista junto con el 'remix' de 'Mi gente' del colombiano J Balvin en colaboración con Beyonce, que aparece en el número 189.