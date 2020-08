La maldición de 'Los nuevos mutantes'

En su camino hacia la cartelera, 'Los nuevos mutantes' ha sobrevivido a una fusión empresarial, el colapso de la saga cinematográfica de la que es pariente y, cómo no, una pandemia. Han pasado cinco años desde que se inició la producción de la película, y tres desde que finalizó su rodaje; inicialmente su estreno iba a tener lugar en abril de 2018, pero se pospuso primero a febrero de 2019, luego a agosto de ese mismo año y después a abril de 2020. Pero entonces apareció el virus. "En realidad, todos esos retrasos me dieron más tiempo tiempo para trabajar, así que los espectadores tendrán la oportunidad de ver exactamente la película que yo quise hacer desde el principio", nos explica el director Josh Boone a través de videoconferencia. "No negaré, eso sí, que el proceso ha resultado algo frustrante".

'Los nuevos mutantes' se basa en los cómics de Marvel del mismo nombre, nacidos en 1982 a modo de 'spin-off' de 'X-Men'. Cuando decidieron adaptarlos a la pantalla, los ejecutivos de los estudios Fox pensaron que, en caso de tener éxito, la película ayudaría a afianzar sus planes de usar el universo 'X-Men' -por entonces compuesto de siete películas y varias teleseries- como punto de partida para crear varias franquicias cinematográficas; es el mismo razonamiento que dio luz verde a 'Deadpool' (2016). "Desde el principio mi idea fue contar una historia de superhéroes influenciada por el cine de terror de los 90, y por tanto más oscura que el cine típico de Marvel", explica Boone acerca de la película, protagonizada por cinco adolescentes con poderes especiales que deben escapar de la institución mental en la que han sido encerrados para salvarse. "Pero también tomé inspiración de las películas de John Hughes, especialmente 'El club de los cinco', y del humor de 'Buffy, cazavampiros'".

Diferencias creativas

Las diferencias creativas, recuerda el director, surgieron recién empezado el proceso de producción. "En las primeras versiones del guion, la historia transcurría en el mismo periodo temporal que la de 'X-Men: Apocalipsis', que por entonces aún no se había estrenado. Pero cuando vieron 'Apocalipsis' decidieron que 'Los nuevos mutantes' se distanciara lo más posible de ella, así que tuvimos que reescribir para ambientarla en el presente". Tampoco faltaron tensiones durante el rodaje, que parcialmente tuvo lugar en un hospital abandonado previamente usado por Martin Scorsese en 'Shutter Island' y en el que, según se dice, ocurrieron varias cosas terribles en el pasado. "Varios miembros del equipo tuvieron experiencias extrañas a lo largo de la filmación", explica Boone. "Una de nuestras operadoras de producción tenía que ser acompañada a su coche al final de cada jornada porque había oído voces que le susurraban al oído. Debo confesar que hice cuanto pude para que me pasara algo parecido, pero no sucedió".

En todo caso, el gran obstáculo de 'Los nuevos mutantes' en su camino a los cines fue la compra de Fox por parte de Disney, que se completó a principios de 2019. "Eso dejó nuestra película atrapada en un limbo, porque en Fox decidieron dedicarse exclusivamente a completar 'X-Men: Fénix Oscura' y tuvimos que echarnos a un lado hasta que Disney nos permitió acabar nuestro trabajo, explica el director con resignación. "Cuando trabajas para los grandes estudios, estas cosas pasan. Sería ingenuo esperar que compartieran la pasión que el director tiene al trabajar en una película. Para ellos, se trata principalmente de hacer negocio".

Boone había diseñado 'Los nuevos mutantes' como una trilogía -"la segunda entrega iba a estar centrada en una invasión alienígena, y la tercera iba a ser una película de terror apocalíptica"-, pero la llegada de Disney con sus planes respecto al universo Marvel lo cambió todo.

'Los nuevos mutantes' se ha estrenado con su potencial taquillero mermado, no tanto por todas esas vicisitudes -aunque también- como por las limitaciones impuestas por el coronavirus. "Lo curioso es que la película habla de unos chicos que están atrapados en una cuarentena, y eso hace que sea idónea para este momento", señala Boone, que pronto estrenará su adaptación televisiva de 'Apocalipsis', la novela de Stephen King. "Si su estreno sirve para proporcionar entretenimiento a su público en estos tiempos difíciles, y a hacerlo con héroes con quienes comparten más problemas e inquietudes que con 'Iron Man', me doy por satisfecho".