Maradona, genio para mil canciones

Se le canta a los seres especiales. A los que alumbran. A los que impactan. A Maradona le cantaron muchos, conocidos o desconocidos. Un niño frente al televisor o un estadio entero. Músicos expertos, cuidadosos, o fanáticos enarbolando bufandas. Quizá de estos últimos son las que más apreciaba: esas espontáneas que salen del corazón. La lista de canciones es larguísima. Con tiempo, se puede bucear por internet y encontrar piezas que, de una manera u otra, citan al Pelusa. Hora y horas para disfrutar de su eternidad.

Maradona ha muerto a los 60 años habiendo inspirado puñados de canciones cultas y de barra. Y todo a través de su arte con el balón, sobrenatural, que le convirtió en un creador de momentos inolvidables e imágenes icónicas. En Barcelona, por ejemplo, su mito fue aupado a marca, logo, del festival de música avanzada Sónar.

A continuación, cinco canciones sobre su figura:

1) 'Maradona', de Andrés Calamaro

Quizá sea la canción más popular sobre el astro argentino. De Andrés Calamaro, amigo del '10', resume muy bien la relación de Argentina con El Diego. Un apoyo incondicional. La canción está llena de mensajes en ese sentido. "Es la Biblia junto al calefón", canta el argentino.

2) 'La mano de Dios', de Rodrigo

En Argentina no eres nadie si no tienes un mote. Maradona, 'El Cebollita', tiene su canción más biográfica en 'La mano de Dios', de 'El Potro' Rodrigo. No busquen un repaso vital crítico, es adoración, un hincha con micro. "¿Si Jesús tropezó, por qué él no habría de hacerlo?". Un cuarteto cordobés a golpe de corazón.

3) 'La vida tómbola', de Manu Chao

"Si yo fuera Maradona, viviría como él". El exlíder de Mano Negra también compuso una rumba para el Pelusa. Se la cantó en directo para un documental. Maradona sonrió con estos versos: "Si yo fuera Maradona; saldria en Mondovisión; para gritarle a la FIFA; que ellos son el gran ladrón".

4) 'Querida amiga', de Pimpinela y Maradona

Maradona también se pasó al otro lado. De hecho, lo hizo rompiendo una pareja indivisible, Pimpinela. Cosas de los magos. 'Querida amiga' (1986) es el resultado de su unión con el dúo argentino de baladas. Una declaración de amor a las madres. La suya, Doña Tota,, falleció en el 2011.

5) 'Maradona, Maradona', de Los Hermanos Calatrava

Maradona marcó Barcelona. Y Barcelona le marcó a él. Poco tiempo pero muy intenso. "El Barcelona piensa en seis ligas, qué inocencia!", dicen Los Hermanos Calatrava en esta sátira. Algo de razón tenían: logró una Copa del Rey (1982/83), una Copa de la Liga (1982/83) y una Supercopa dEspanya (1983/84).