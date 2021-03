María Toledo: «No me gusta descansar»

La última vez que asistí a un concierto de María Toledo (Toledo,1986) fue en Badajoz en el Teatro López de Ayala. Esa misma tarde, y en mitad del espectáculo, un fan de la toledana le pidió matrimonio a su pareja con la complicidad de la artista que bajó del escenario para poder cantarle, arropado por todos, solo a ellos. María Toledo vuelve a elegir ese mismo Teatro para dar por finalizada su gira ‘Corazonada’ (2019). ‘Fin de Gira’ es el nombre del espectáculo que podremos ver el próximo día 10 de abril, y en el que estará acompañada por músicos habituales de grupos como Ketama o Navajita Plateá; también, por la hija de uno de los letristas más importantes del mundo del flamenco, Antonio Humanes (Noemí). Calidad, flamenco, hondura, el piano de María Toledo y un toque muy pacense: la murga ‘Las Chimixurris’ que arrancará la melancolía, de otro año sin carnaval a los pacenses, con una versión muy especial de uno de los temas más conocidos de María. Flamenco, carnaval, piano…, una amalgama que solo una artista como María Toledo sabrá hilvanar sobre el escenario. La autora de ‘Uñas Rojas’ volverá a poner color al blanco y negro de las teclas de su piano y a colorear las ganas de un público, que no se cansa de recibirla. Bienvenida de nuevo. Pasen y lean.

‘Fin de Gira’ y de nuevo en la ciudad de Badajoz. Creo que le puedo considerar extremeña de adopción…

(Se ríe) Bueno, he de decirle que mucha gente me pregunta si lo soy, ¡después de haberme escuchado cantar los tangos ‘De Badajoz yo me he venío…’ lo tenían clarísimo! Pero la verdad es que, más allá de la pura anécdota, sí es cierto que yo tengo una relación muy personal con Badajoz, con Extremadura. Para mí, al margen de ser un referente en el flamenco, es un lugar donde tengo muchísimos amigos que me ayudan siempre. Y si, este próximo 10 de abril estaremos en el Teatro López de Ayalacon ‘Fin de Gira’. Le hemos puesto este nombre para que el público sepa a ciencia cierta que tras estos espectáculos también en Valencia, Toledo…, rápidamente saldrá mi nuevo disco, el sexto, sin descanso. No me gusta descansar.

¿Cómo va a ser ese concierto?

Estoy segura de que va a ser muy, muy especial. Llevo a mucha gente en el escenario. En vez de hacer un recital fijo voy a poner toda la carne en el asador y llevo ‘soniquetazo’ de Jerez con Curro Carrasco (Navajita Plateá) a la guitarra; Juan Grande, a las palmas; José María Cortina (teclista de ketama); con el cajón, Isidro Suárez; y la hija del conocido letrista Antonio Humanes (Noemí) …, y luego, ¡una sorpresa! un punto que me apetece mucho. Una colaboración que surgió durante el confinamiento. Un guiño carnavalero que nos va a regalar la murga pacense ‘Las Chimixurris’ que van a versionar uno de mis temas más conocidos…, no soy muy carnavalera pero soy consciente de ese ‘curro’ tan importante que llevan tanto de letras como de música. Estoy contenta además porque son tiempos de incertidumbres, y la taquilla parece que está animada, ¡que no pare! Si seguimos así, lo venderemos todo. Gracias, gracias, gracias.

Se baja del escenario y directa al estudio, ¿no?

Sí, sí, ya está grabado y solo queda mezclarlo. Entre Sanlúcar, Madrid…, durante el confinamiento he avanzado muchísimo en este último trabajo. Ahora va a ver la luz en breve pero aún no tengo fecha y aún no tengo título…, pero pronto sacaré el primer single para calentar motores…

¿Como lo definiría?

Este último trabajo lo definiría como ‘algo que mucha gente no sabe de mí’ y que va a sorprender. ¡Fíjese! he hecho una puesta en redes sociales y ni siquiera mis mayores fans, ¡lo han adivinado!

Hablando de redes, me ha llamado la atención verla pegando sus propios carteles en Badajoz…

Sí, ha sido algo premeditado aunque es algo que habitualmente hago; pero si, lo que he querido ha sido denunciar la situación tan complicada que estamos viviendo los artistas, y de esta manera tan gráfica lo he querido hacer público. Estamos viviendo una situación trágica, siendo testigos de cómo se van cerrando nuestros Tablaos, nuestras catedrales del flamenco. Pensar que esas paredes del ‘Villa Rosa’, por ejemplo, en donde ha cantado Don Antonio Chacón sin ir más lejos…, que alguien llegue y quiera tirarlo todo para convertirlo en otra cosa… , debería existir una protección patrimonial hacia los tablaos porque son lugares sagrados que aguardan nuestra cultura.

Eso lo deberían hacer las Instituciones pero, ¿los artistas?, ¿qué cree que deberíais hacer?

Lo primero es que creo que el estudio del flamenco debería ser asignatura obligada en las escuelas. Una asignatura para todos los niños que nos ayudaría a fomentar y divulgar nuestro arte. Los artistas, deberíamos ayudar a los que empiezan. Somos muchos los artistas en el mercado y destacar cuesta más que nunca.

María Toledo, vuelve pronto a Extremadura y disfruta el 10 de abril que así disfrutaremos, aún más, todos los que estemos en el teatro…

¡Muchas gracias! A disfrutar de Badajoz y de Extremadura; y por cierto, tengo una asignatura pendiente con la ciudad de Cáceres. Mérida y Cáceres son Ciudades Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y en la capital de Extremadura si he podido disfrutar de esa maravilla que es Mérida, pero en Cáceres aún no. A ver si con esta entrevista transmito la energía suficiente para poder subirme al escenario del Gran Teatro de Cáceres. ¡A cruzar los dedos! aunque he de confesarle que este año va a ser el año que voy a cantar en los sitios que nunca he cantado. Este año voy a cumplir muchos sueños.