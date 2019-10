Maribel Verdú: "Todos necesitamos evadirnos de nuestras historias"

No pudo acudir a las presentaciones de 'El laberinto del fauno' ni 'Superlópez', pero Verdú visita este año Sitges por fin. Con una doble misión: presentar 'El asesino de los caprichos', thriller de Gerardo Herrero en el que hace de severa inspectora de policía, y recoger un premio honorífico Màquina del Temps.

Su personaje en 'El asesino de los caprichos' es, quizá, el más malhumorado de cuantos ha interpretado. Usted es una actriz popular, en parte, por haber hecho personajes que se hacen querer. Este es bastante arisco.

Puede quitar el 'bastante' (ríe). De todos modos, en 'Gente de mala calidad' era ya una loca, una pirada. Y qué decir de la madrastra de 'Blancanieves' Son personajes que disfruto haciendo y no hay que pedir perdón por ello, ni buscar la típica secuencia que la justifique. Si el personaje es así, es así. Hay personas de muchos tipos y la inspectora Cobos es dura, difícil, no tiene vida, y pretende que todo el mundo haga lo mismo; y si no lo hacen, va a degüello, como con su compañera encarnada por Aura Garrido.

No todos los personajes femeninos han de ser perfectos ni modélicos.

Y si lo haces, vas a por todas sin pedir perdón. Si haces el personaje de Glenn Close en 'Las amistades peligrosas', haces ese papel y no pides disculpas por ello. Yo recuerdo una obra de teatro que hice, 'Por amor al arte', de Neil LaBute, que era Tenía el papel más tremendo y más cruel. Pero así era.

La inspectora Cobos persigue a un asesino que reproduce escenas de los Caprichos de Goya. ¿Se trajo aquí algo de la experiencia de 'Goya en Burdeos'? Cuando se menciona a la Duquesa de Alba, su personaje en el filme de Saura, usted parece hacer un gesto intrigado...

¿En serio? Ni me había fijado en eso, no lo sabía. Llegan a ver ustedes más que quienes hacemos la película. Las dos películas no se parecen mucho, no pude aprovechar nada, pero la conexión está ahí y es curiosa.

En los últimos años se ha ido animando con el thriller. Antes de este hizo 'La punta del iceberg' y ha rodado una serie hispanomexicana, 'No te puedes esconder', también haciendo de inspectora de policía. ¿Por qué ahora y no tanto antes? ¿Quizá porque se hacían menos en España?

No me los han ofrecido y es verdad que tampoco había tantos. Pero este género me encanta. Decía Rafael Azcona que el primer mandamiento en esta vida debería ser: "No aburrir". Y por lo general, este tipo de películas te entretiene. Pasan rápido, no te enteras. Todos necesitamos evadirnos de nuestras historias durante hora y media.

Creo que le gusta el thriller, también, en formato serie. Fue fan de 'The night of'.Amo 'The night of'!

Pero también me gustan todas las nórdicas, series como 'Borgen', aunque sea más un drama político, o 'Bron/Broen'.

Volviendo al tema del thriller español, casi se podría decir que 'Amantes' pertenecía al género. Era un thriller emocional. Y sublime.

Puede que sí, que 'Amantes' fuera el primer 'thriller' de mi carrera. Tenía un cierto aura de cine negro de época. Para mí significó tanto esa película Tienes picos en tu vida, películas que te colocan en un lugar en un determinado momento de tu vida. 'Amantes' fue una de ellas. Le tengo un cariño bestial.

¿Cuáles serían esos otros picos para usted?

Estuvo el comienzo con 'El año de las luces', 'La estanquera de Vallecas', '27 horas' Y luego más adelante, la época de 'Amantes', 'La buena estrella', 'Belle epoque' Algo después, 'Y tu mamá también' y 'El laberinto del fauno'. También 'Blancanieves' fue importante para mí.

¿Cómo recibió la noticia del premio Màquina del Temps? No sé si le sorprendió, teniendo en cuenta que tampoco ha trabajado mucho en el fantástico.

Me ha hecho una ilusión que te mueres. En el 2008, de repente, me dieron todos los premios juntos entre ellos, el Goya por 'Siete mesas de billar francés' y el Sant Jordi a la mejor actriz del año. Y que once años después se acuerden de ti, te den este premio, cuando ya te replanteas tantas cosas y piensas sobre tu lugar, si esto se está acabando Es algo que te motiva y te ayuda a seguir adelante.