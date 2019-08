Marvel censura una crítica a Trump del dibujante Art Spiegelman

El historietista Art Spiegelman, autor de la célebre novela gráfica 'Maus', asegura haber sido censurado por la editorial Marvel Comics por haber criticado a Donald Trump en el texto introductorio de una futura colección. De acuerdo con el artista, la compañía le pidió que cambiase su escrito porque quería permanecer 'apolítica', con todo y que el director ejecutivo de la misma, Isaac Perlmutter, ha contribuido a la financiación de la campaña del actual presidente de Estados Unidos.

En una carta dirigida al diario británico 'The Guardian', Spiegelman ha explicado que su texto examinaba cómo "los jóvenes creadores judíos de los primeros superhéroes imaginaron salvadores con cualidades míticas y casi divinas para referirse a cuestiones políticas como la Gran Depresión y la segunda guerra mundial". Al final del texto, el historietista escribió: "En el mundo real, Cráneo Rojo, el villano más vil del Capitán América, vive en la pantalla, mientras que Cráneo Naranja atormenta a América".

En las historias del Capitán América, Cráneo Rojo es el líder de una organización maligna llamada H.Y.D.R.A. que en su origen trabaja en la sombra del Tercer Reich. En el cine, tal y como hace referencia Spiegelman, el personaje ha aparecido en algunas de las películas del universo cinematográfico de Marvel, la franquicia más taquillera de la historia. La comparación satírica de Donald Trump, el Cráneo Naranja, con un malvado líder nacionalsocialista es la que ha hecho saltar las alarmas en la editorial de cómics.

"No me consideraba a mí mismo como especialmente político en comparación con algunos de mis compañeros, pero cuando me pidieron que borrase una referencia anodina a Cráneo Naranja me di cuenta de que seguramente había sido irresponsable lo de tomarme a la ligera la grave amenaza existencial que vivimos ahora. Así que retiré mi introducción", ha concluido el autor de 'Maus' en su carta.