Massive Attack, Doja Cat y Mavis Staples se suman al Primavera Sound 2021

Massive Attack, Doja Cat, Mavis Staples, PNL, BICEP, Jeff Mills y Kehlani capitanean una nueva tanda de artistas que actuarán en el Parc del Fòrum del 2 al 6 de junio de 2021, cuyos abonos están ya a al venta. El Primavera Sound no no podrá celebrar este año su 20 aniversario tal y como estaba previsto a debido al covid-19 se traslada a la pantalla. A partir de hoy y hasta el domingo -fechas en las que el Primaera Sound se hubiera realizado de no ser por la pandemia- la nueva plataforma de streaming audiovisual PS Life se estrena con conciertos, 'listening parties' y encuentros con artistas. #RelivePrimavera en www.onps.life se alargará hasta el sábado 6 de junio a razón de cinco horas diarias de emisión ininterrumpida. El acceso es completamente gratuito y además de la retransmisión en streaming los usuarios dispondrán de chats públicos y privados en los que comentar todo lo que vaya ocurriendo.

Nuevas incorporaciones

Al primer centenar de nombres anunciados la semana pasada se unen hoy otros 37 artistas. Además de los ya citados, entre las nuevas incorporaciones figuran los incombustibles Sparks, Porridge Radio y la joven filipino-británica Beabadoobee. También renuevan su presencia en el cartel del festival el dúo de pop adulto formado por Paul Heaton & Jaqui Abbott, la one-woman-band Georgia, el blues de Tropical Fuck Storm o los sonidos africanos de las DJs y activistas ugandesas DJ Kampire y Decay. Además Yung Beef volverá a extender su invitación al chileno Pablo Chill-E para presentar las canciones de su mixtape conjunta Shishi Plugg.

De la escena local están previstos por ahora Ferran Palau, las incontenibles Agoraphobia y Núria Graham. También habrá valores al alza como Akasha Kid, Soto Asa y Trapani en la escena urbana o de Carla, Le Nais y Gabriela Richardson en el nuevo pop; o de perlas del underground barcelonés como el trío indie pop Rombo y Chaqueta de Chándal.

Festival virtual

Paralelamente, y conmemorando la fecha de inicio de lo que debía haber sido Primavera Sound Barcelona 2020, el festival pone en marcha públicamente una nueva plataforma de streaming audiovisual con conciertos en directo, vídeos de actuaciones históricas, listening parties, programas de radio en vivo o encuentros con artistas y fans. Un festival virtual a la espera de superar las limitaciones impuestas por el covid-19.

La plataforma se estrena hoy miércoles 3 de junio a las 19 horas con una 'listening party' del nuevo disco de Rolling Blackouts Coastal Fever, 'Sideways to New Italy', con participación de la banda. A partir de mañana jueves y hasta el sábado será el turno del especial #RelivePrimavera, en el que se emitirán conciertos históricos de ediciones pasadas de Primavera Sound como los de Blur (2013), Swans (2013) o Sharon Van Etten (2014), además de otra listening party protagonizada por Hinds y su tercer disco 'The Prettiest Curse', con meet & greet virtual posterior. El fin de fiesta lo pondrá DJ Coco con una sesión de cierre rescatada por primera vez de la edición de 2015 del festival.