Matt Ruff: "El 'territorio Lovecraft' más amenazador es el del racismo"

Nada más y nada menos que J. J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars, Cloverfield), Jordan Peele (director de Get out, Us, coproductor de Infiltrado en el KKKlan , narrador del inminente remake de The Twilight Zone), Misha Green (Underground) y Ben Stephenson (ejecutivo de la BBC y ahora en Bad Robot) se han sumado como productores ejecutivos de Lovecraft country, la serie de HBO, en periodo de rodaje y cuya emisión está prevista para el 2020. Algo especial verían en la novela de Matt Ruff publicada en el 2016 y que este mes ha llegado traducida a España como Territorio Lovecraft. Si el verdadero territorio de las inquietantes narraciones de terror cósmico de H. P. Lovecraft eran la real Providence y el triángulo formado por las ficticias Arkham, Dunwich y Insmouth, en la novela de Ruff, que ha contestado un cuestionario por escrito, el terror empieza a desencadenarse en una inquietante Ardham, a donde se encamina, en la primera de sus misiones que enfrentará a varias logias de invocadores de monstruosidades lovecraftianas, a una familia de afroamericanos (Atticus, veterano de Corea y fan de la ciencia ficción, su tío George, editor de una guía de viajes seguros para negros en la América de los 50, su padre Melrose, su hermano dibujante de ciencia ficción Horace y las hermanas Letitia y Ruby).

¿Tenía la adaptación audiovisual en mente cuando escribió la novela? Algunas escenas de acción, o la estructura de capítulos semiindependientes, parecen estar diseñadas con ese propósito, o con esa inspiración, al menos.

Originalmente concebí 'Territorio Lovecraft' como una serie de televisión. Esto fue en 2007, y los productores con los que estaba hablando en ese momento no estaban interesados, por lo que volví a imaginar la historia como una novela. La estructura del libro ciertamente estuvo influenciada por esto: es el equivalente literario de una temporada de televisión, con cada capítulo como un episodio independiente y como parte de una historia de arco más grande. En cuanto al estilo y el ritmo de las escenas de acción, así es como escribo. Siempre he estado tan inspirado por el cine y la televisión como lo he estado por otros escritores de prosa, por lo que todas mis novelas tienen una sensación cinematográfica.

¿Hay algo que nos pueda contar sobre la serie que HBO estrenará? ¿Ha tenido algún papel en su desarrollo?

Compartí muchas notas y material de investigación con la 'showrunner' de la serie, Misha Green, antes de que empezara a escribir los guiones, y estoy disponible como recurso si ella o HBO quieren información sobre algo, pero no estoy directamente involucrado en el día a día de la producción. Tuve la oportunidad de visitar uno de los sets de filmación en Chicago, y el elenco y el equipo fueron increíbles de ver. Tengo muchas ganas de ver la serie terminada.

¿Escribirá una secuela del libro? ¿O la secuela será una segunda temporada potencial, sin necesidad de una versión literaria previa?

Puedo escribir una secuela de la novela, pero mi esperanza es que el programa de televisión tenga una larga vida con muchas temporadas, independientemente de lo que haga a continuación.

Recientemente, he leído 'La balada de Tom el Negro' de Victor LaValle, una versión de 'El horror en Red Hook' de Lovecraft con protagonista negro. ¿Hoy en día, es posible ingresar al territorio de Lovecraft sin sentir la obligación moral de abordar el problema racial?

Depende de lo que entienda por "entrar en el territorio de Lovecraft". H.P. Lovecraft fue abiertamente un supremacista blanco, por lo que si estás tratando de crear un retrato honesto del propio hombre, o estás lidiando con su legado, su racismo será parte de eso. Por otro lado, si solo estás contando una historia sobre horror cósmico y monstruos de más allá del tiempo y el espacio, entonces no, no tienes que mencionar la raza en absoluto, a menos que lo desees. Pero es posible que desees hacerlo. Si racismo sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad, incluirlo, incluso en una historia que no trata sobre la raza, puede hacer que el relato resultante sea más realista, lo que a su vez hace que la fantasía sea más rica y más creíble.

Hay un pasaje relevante del libro, cuando un personaje (blanco) advierte a otros personajes (afroamericanos) sobre ciertos peligros del más allá. Pero ellos se ríen, porque ya saben lo que es vivir en un mundo peligroso. ¿Es tan monstruoso el mundo de fantasía que aparece en su libro como el mundo real de la América segregada en los años 50?

Esta es la pregunta fundamental que plantea la novela: cuál es la mayor amenaza para la seguridad y la cordura, el fantástico 'territorio de Lovecraft' de la magia y los monstruos, o el 'territorio de Lovecraft' mundano del racismo y la supremacía blanca? Y creo que la respuesta es claramente mundana, porque incluso si crees en el horror cósmico, el racismo afecta a más personas, y no tienes que ir a hurgar en una tumba para encontrarlo.

Durante su última visita a Barcelona la premio Hugo N. K. Jemisin nos explicó lo incómoda que era la doble condición de 'nerd' y mujer afroamericana hasta hace poco. Esta incomodidad aparece, en grado superlativo, en dos personajes, Atticus y Horace. ¿Cuál ha sido la evolución del fandom afroamericano en los últimos años?

Creo que el cambio más importante es que el fandom afroamericano se ha vuelto mucho más visible para las personas que se encuentran fuera de él. Recuerdo que en la década de 1990, las calificaciones de Nielsen revelaron que 'Expediente X' era muy popular entre los espectadores negros, y había artículos periodísticos que intentaban explicar este 'misterio', ya que todos asumían que los negros no leían ni veían ciencia ficción. Ahora, gracias al éxito de autores como Nora Jemisin y cineastas como Jordan Peele, la publicación y Hollywood se han dado cuenta tardíamente del hecho de que los 'nerds' negros realmente existen y tienen millones de dólares para gastar. Por lo tanto, en el futuro, deberíamos ver muchos más medios que los tengan en cuenta.

Recientemente se publicó en España 'Agents of Dreamland', otro libro con fuertes relaciones con el universo de Lovecraft. ¿Se siente miembro de un grupo de 'escritores neo-Lovecraft, con algún tipo de afinidades? ¿Podría mencionar a otros autores que comparten ese interés no solo en el concepto genérico de horror cósmico (se podría incluir a Stephen King y a cada uno de sus seguidores), sino en la mitología específica de Lovecraft?

Soy un gran fanático de los escritos de Victor LaValle, por lo que me sentiré halagado de ser considerado parte del mismo grupo que él. Pero la verdad es que mis novelas son todas muy diferentes: 'Territorio Lovecraft' es mi primer trabajo de horror, y mi siguiente novela, el libro que acabo de terminar, es una historia de ciencia ficción sobre realidad virtual y videojuegos. No sé si tiene sentido verme como parte de un movimiento. Lo describiría como que me ha tocado mi turno en un género de ficción que siempre ha sido popular en Estados Unidos. En cuanto a otros autores: no es un horror cósmico, pero recomendaría la novela de Paul La Farge 'El océano de la noche'. Al igual que 'Territorio Lovecraft' y 'La balada de Tom el Negro' se relaciona con el legado de Lovecraft de una manera realmente interesante.

A pesar de que se mueva en el territorio de Lovecraft, el estilo de su escritura no puede ser más diferente. ¿Por qué?

La respuesta corta es, porque no nací en 1890. Mencioné la influencia de la televisión y el cine anteriormente, y creo que eso tuvo un gran impacto, no solo en mi escritura, sino en cómo todos cuentan historias ahora. Por ejemplo, el ritmo ha llegado mucho más rápido, donde un escritor a principios del siglo XX podría pasar párrafos que describen cómo un personaje pasó de un punto A a un punto B, un autor contemporáneo a menudo pasará directamente de una escena a la siguiente, confiando en que una audiencia familiarizada con los cortes de salto cinematográfico podrá seguir adelante.