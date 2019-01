Montero se lleva el Mercedes Calles y Nevado dice que está «encantada»

Publicado el 9 de diciembre en el diario El País, el artículo titulado ‘Una ballena varada en una playa’, de la periodista madrileña Rosa Montero, se ha alzado con el Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres ‘Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero’ en su undécima edición. La publicación del artículo no gustó en su día a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, quien en declaraciones a este periódico aseguró que el escrito de la periodista es producto «de la ignorancia sobre Cáceres. ¿Cómo vas a vender la burra si dices que la burra no anda?», se preguntó. La regidora volvió a pronunciarse ayer y lo hizo también para este diario: «Respeto mucho al jurado», dijo Nevado para reiterar seguidamente: «Estaré encantada de que venga Rosa Montero a explicarse y a explicárselo nosotros. Es muy sabio que la hagan venir», concluyó.

El artículo de la periodista tuvo gran eco en Cáceres. En él se mostraba a favor de un tren digno para Extremadura y decía esto: «Cáceres, a tan solo 300 kilómetros de Madrid, nos parece un destino casi remoto, al otro extremo de un tren que no funciona y de un modelo de desarrollo que no comparto. Deberíamos cambiar de ferrocarril para poder llegar a un futuro en el que no haya media España agonizando, igual que agoniza lentamente Cáceres, como una hermosa y monumental ballena varada en la arena de una playa». La alcaldesa señaló entonces que compartía parte de las reflexiones de la periodista pero que con otras, especialmente la de que Cáceres agoniza, no estaba de acuerdo.

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero emitió ayer una nota recordando que creó este premio a fin de difundir los atractivos de la ciudad de Cáceres y premiar el mejor artículo o reportaje en prensa escrita relacionado con la ciudad y que pusiera de relieve sus valores sociales, humanos, culturales, artísticos o monumentales.

A juicio del jurado, ‘Una ballena varada en una playa’ es un artículo que señala «la belleza indiscutible de la ciudad de Cáceres y la necesidad de su integración en el mundo de las comunicaciones del siglo XXI para poder desarrollar todo su potencial turístico, económico y cultural. Se hace eco de una de las aspiraciones de la ciudad: el tren digno. Es un artículo de rendida admiración y de valentía ética. Escrito además con ese estilo inconfundible donde se mezcla la naturalidad expresiva, la emoción y el pensamiento», reiteró.

En la misma nota, recordó que Rosa Montero «es un nombre mayor de nuestra literatura y de nuestro periodismo actuales. No se puede entender la historia reciente de ambos géneros sin su enorme y valiosa aportación. Premio Nacional de las Letras y Premio Nacional de Periodismo, cuenta también con el reconocimiento internacional como lo acredita el haber sido galardonada con el Premio Grinzane Cavour en Italia, el Roman Primeur o del Festival de Literaturas Europeas. Goza además de un amplio favor del público siendo una de las novelistas más leídas en lengua española», concluyó.

En ediciones anteriores fueron galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan José Ventura (de El Periódico Extremadura recibió una Mención de honor), Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina, Antonio Colinas, Diego Doncel y Antonio Lucas. El jurado estaba formado por distintos representantes del periodismo y la cultura, entre ellos el director de este diario. Antonio Cid de Rivera. El premio está dotado con 15.000 euros y se entregará en febrero, en una fecha aún por determinar.