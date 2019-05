Monumental Plensa en el Rockefeller Center

Los viandantes de la Quinta Avenida que pasean por el Rockefeller Center la miran, levantan la vista para poder apreciarla y muchos no pueden resistirse a hacerle una foto. Es la obra monumental del catalán Jaume Plensa que la feria de arte Frieze ha ubicado en uno de los lugares más icónicos de la Gran Manzana.

Se trata de la obra 'Behind the Walls' ('Detrás de los muros'), la cabeza monumental de una joven que se tapa los ojos con las manos y que parece no querer mirar a la Quinta Avenida, no querer ver Nueva York, que desea esconderse en su interior detrás de unos muros, que no son otra cosa que sus manos, y que estará expuesta hasta el 28 de junio.

Forma parte de la exposición al aire libre que la galería internacional Frieze en colaboración con otros centros de arte ha instalado entre los edificios del complejo Rockefeller, junto a obras de varios artistas, como la escultura 'Parte II' de Joan Miró (1974) o una obra sin título de Nick Cave, donde un puño se convierte en un gramófono.

Los mexicanos José Dávila y Pedro Reyes Jaguar también participan en la feria: el primero con su obra 'Joint Effort' ('Esfuerzo Conjunto'), compuesto por una roca situada en medio de un pilar blanco, y el segundo con su escultura en roca volcánica 'Seer' ('Vidente').

"A veces nuestras voces no son la mejor manera de hablar, nuestros oídos de escuchar, y no siempre queremos ver la verdad con nuestros ojos", aseguró Plensa refiriéndose a su trabajo, en un comunicado de la galería Gray, que junto a la de Lelong ha presentado esta obra.

DIMENSIONES COLOSALES

La cabeza de la joven, como otras similares del artista nacido en Barcelona en 1955, es toda de blanco escayola inmaculado y tiene unas dimensiones colosales, de unos siete metros y medio de altura.

Sin embargo, en lugar de tener los ojos cerrados como es habitual en los trabajos del escultor, esta mujer los tiene tapados con sus manos.

El comisario de la exposición escultórica, Brett Littman, y responsable de la elección y ubicación de la obra aseguró que esta refleja cómo él se siente cada mañana.

"Te pones las manos sobre los ojos y sigues, (cada mañana) no me puedo creer que vayamos a tener que lidiar con otro día como este", afirmó Littman, según el diario "Financial Times".

En marzo del año pasado, la galería Lelong organizó una instalación de Plensa en Nueva York titulada "Silence" (Silencio), que estaba compuesta por seis cabezas de niñas hechas en madera y cubiertas de una pátina que les daba el aspecto de estar quemadas.

Este marzo, una de sus obras, 'Voices' ('Voces'), se instaló en uno de los vestíbulos de un edificio del nuevo conjunto arquitectónico de Hudson Yards, situado también en la Gran Manzana.

La feria Frieze Nueva York arrancó este fin de semana y abarca distintas disciplinas artísticas.

La directora de Frieze para América, Loring Randolph, indicó que este es el primer año que lanza en Nueva York la parte escultórica y destacó la creación del premio LIFEWTR para escultores emergentes, el cual será anunciado en septiembre.

"Estoy encantada de que esta plataforma pueda servir ahora también para realzar la carrera de jóvenes con el premio LIFEWTR", señaló Randolph, citada en un comunicado de la organización.