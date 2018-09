Los motivos del yihadismo

Prueba de que el ensayo también puede dejarse impregnar de la confidencia íntima es ‘El sueño de los mártires’, el trabajo que le ha valido al argentino Dardo Scavino el premio Anagrama de ensayo, que se falló este jueves. De hecho, la primera semilla en la realización de este libro que intenta comprender las motivaciones del yihadismo y hacer también una necesaria autocrítica de cómo ha afrontado el problema Occidente la tuvo Scavino, profesor de la universidad francesa de Pau y residente en el país vecino desde hace décadas, al hablar con sus alumnos musulmanes, nada beligerantes con la cultura occidental después del atentado de Atocha. “Son unos chicos que cumplen las tradiciones familiares pero más bien secularizados”. Su reacción inesperada le sirvió dice para abordar la posición que en los últimos tiempos ocupan los musulmanes en Francia. Pero el detonante del libro, está más próximo, en sus reflexiones sobre la matanza de ‘Charlie Hebdo’ que esquemáticamente podría resumirse con algo parecido a “Je ne suis Charlie”.

Choque de civilizaciones



El objetivo de Scavino es repartir culpas entre ambos polos, lo que Huntington llamó “choque de civilizaciones”, sencillamente para enmendar al politólogo porque si este problema tiene una solución esta debería ser política y no militar. El autor, filósofo de formación, asegura que tomar la religión como medida del problema no es adecuado. “Unos y otros han enarbolado la religión porque no hay que olvidar que Bush invadió Irak porque Dios se lo pidió y las potencias occidentales suelen hablar del eje del mal”.

El libro intenta mostrar que es lo que está pasando en Occidente para que chicos de la ‘banlieu’ nacidos en Francia, la realidad que mejor conoce Scavino, hablen de los franceses cuando ellos son ya tercera generación y han sido educados en la escuela republicana. “Hasta el año 2005, las protestas de la periferia parisina con quema de coches incluidas, tenían un carácter proletario. Es a partir de entonces que adquieren un significado religioso aunque la población esté muy secularizada. Es decir, que la conversión al islam radical se da más como consecuencia que como causa”.

Guerra global



El pensador para desmarcarse de las dos guerras mundiales ha acuñado el término guerra global, que designa un nuevo modelo de contienda que nada tiene que ver con las tradicionales fronteras y que adquiere nuevas perspectivas al invitar a los jóvenes musulmanes terroristas a actuar por propia iniciativa sin haber recibido órdenes. Y a más largo plazo la inquietante constatación de que se está cumpliendo la profecía de Al Suri, ideólogo de Al-Quaeda y en su día nacionalizado español. “Su estrategia -explica el autor- es provocar atentados para que se produzca un ascenso de la extrema derecha que a su vez estigmatice las comunidades musulmanes y eso multiplique los reclutamientos”.

Frente a esa inquietante perspectiva, Scavino apunta a una vía de solución que no pase por el enfrentamiento. “No lo digo yo, lo dijo Donald Rumsfeld, secretario de defensa de Bush. Él llegó a la conclusión de que cuanto más se atacaba a los yihadistas más avanzaban”