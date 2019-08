Muere a los 52 años el músico y poeta David Berman

El cantante y compositor estadounidense David Berman, que fue el líder del grupo de música alternativa Silver Jews, murió hoy a los 52 años, informó su sello discográfico Drag City Records.

"No podríamos lamentar más contarte esto. David Berman falleció hoy (miércoles). Un gran amigo y uno de los individuos más inspiradores que hemos conocido se ha ido", publicó Drag City Records en su cuenta oficial de Twitter.

We couldn't be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we've ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j