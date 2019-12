Muere a los 88 años el compositor Jerry Herman

El compositor de la música y letras de algunos de los clásicos de Broadway Jerry Herman ha fallecido este viernes a los 88 años.

El creador de las bandas sonoras de 'Hello, Dolly!' o 'La Jaula de Las Locas', ha fallecido por uans complicaciones pulmonares derivadas del VIH del que fue diagnosticado en los 80, según fuentes cercanas a la familia.

Algunas de sus creaciones trasparason la barrera del cine y se conviertieron en auténticos himnos, como por ejemplo 'I Am What I Am' que fue una de las canciones utilizadas por el movimiento LGTBI en las movilizaciones.