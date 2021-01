Muere de coronavirus en la cárcel Phil Spector, mítico productor musical

El mítico productor Phil Spector (Nueva York, 26 de diciembre de 19391) ha fallecido a los 81 años a causa del covid-19. Destacó por su técnica de orquestación el muro de sonido, consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento que superponía para crear un sonido compacto y apabullante.

Desde el 2009 cumplía condena por homicidio en la prisión de Stockton (California), acusado del asesinato de la actriz Lana Clarkson en el 2003 en su mansión de Alhambra, en California. Trabajó, entre otros con The Beatles, con las grabaciones de 'Let it be' y en discos en solitario de John Lennon y George Harrison.