Muere el crítico literario George Steiner a los 90 años

El crítico literario, profesor y filósofo George Steiner ha muerto este lunes en su casa de Cambridge (Reino Unido) a los 90 años, según ha confirmado 'The New York Times', que se ha puesto en contacto con su hijo David. Steiner deja tras de sí una prolífica obra ensayística y crítica, que se inició en la década de los 60 con la obra 'Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in Contrast' (cuyo título en castellano, recuperado por Ediciones Siruela en el 2002, fue 'Tolstói o Dostoyevski', un ensayo en el que presentaba la disyuntiva de seguir a uno u otro grande de la literatura.

Nacido el 23 de abril de 1929 en París, hijo de judíos austriacos que lo educaron en el estudio de los clásicos y del lenguaje y la palabra, Steiner creció dominando tres lenguas -alemán, francés e inglés-, según recordaba él mismo en su obra de memorias 'Errata', escrita en 1997. Ese año fue también el año en que acabó su colaboración como crítico literario de la prestigiosa revista 'The New Yorker', que inició en 1966 y que compaginó con sus muchos escritos literarios. Y a pesar de que fue autor de numerosos ensayos sobre la teoría del lenguaje y la traducción, y sobre la filosofía de la educación, es más conocido por su crítica literaria, también en 'The Times Literary Supplement', donde empezó a colaborar en 1995.

Gran intelectual

Steiner es considerado uno de los grandes intelectuales del siglo XX y de principios del XXI, de una enorme erudición y capacidad analítica. Sus posiciones sobre literatura comparada en ocasiones fueron muy polémicas, así como sus posturas políticas muy vinculadas al judaísmo y al espectro del Holocausto.

Autor muy prolífico, deja un ingente legado de centenares de ensayos, poemas y libros de pensamiento y literatura. Entre sus obras más destacadas destacan 'Después de Babel', 'La muerte de la tragedia' y 'La poesía del pensamiento'. En ellas traslucía una constante de su quehacer intelectual: su pasión por la escritura y los Clásicos.