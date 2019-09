Muere el guionista Mardik Martin, el socio perfecto de Martin Scorsese

La relación entre Martin Scorsese y Paul Schrader fue tan productiva -además de conflictiva- que durante años anuló la importancia del otro guionista con el que Scorsese fraguó su estilo. Schrader escribió 'Taxi Driver' (1976), una de las obra más importantes del director y del Nuevo Hollywood, pero también es fundamental 'Malas calles' (1973), ya que es el primer filme que expone de forma diáfana las claves del cine futuro de Scorsese. Y 'Malas calles' la escribieron a medias el director y Mardik Martin, estupendo guionista fallecido el miércoles a los 82 años.

Nacido en Bagdad, se instaló en Nueva York a los 18 años y comenzó a colaborar con Scorsese a finales de los años 60. A pesar de haber participado solo en una decena de guiones, Martin forma parte de la lista de los 101 mejores escritores de cine de todos los tiempos establecida por el sindicato de guionistas estadounidense.

El primer trabajo con Scorsese fue en el cortometraje 'Its not just you, Murray!' (1964). En 'Malas calles' sentó las bases de los personajes furibundos al margen de la ley: los encarnados por Harvey Keitel y Robert De Niro, mafiosos y católicos, tradicionales y caóticos, fieles a la amistad y la familia, adictos y redimidos, son esenciales para entender la obra global del director.

Mardik, de vida tan agitada como la de Scorsese en aquellos tiempos (cocaína, juego, ruina económica), escribió después para el director el documental 'Italianamerican' (1974), el musical 'New York, New York' (1977), hizo el tratamiento del filme-concierto 'El último vals' (1978), colaboró en el retrato del actor Steven Prince -'American boy' (1978)- y firmó con Schrader el guion de otra de las películas más emblemáticas de este periodo, 'Toro salvaje' (1980), sobre el púgil Jake LaMotta.

Martin pagó la extraña relación que durante años mantuvo Scorsese con la Academia de Hollywood: nunca fue nominado al Oscar al mejor guion, aunque él y Schrader obtuvieron una nominación al Globo de Oro por 'Toro salvaje'.

Fuera del universo Scorsese solo trabajó con otros dos directores, Ken Russell, para quien escribió 'Valentino' (1977), 'biopic' provocador de la estrella del cine mudo, y el cineasta turco-alemán Fatih Akin, con quien hizo el guion de 'El padre' (2014).