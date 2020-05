Muere el legendario batería de jazz Jimmy Cobb

Jimmy Cobb, legendario batería y el último superviviente del grupo que tocó en 'Kind of Blue', de Miles Davis, el disco más vendido de la historia del jazz, ha fallecido a los 91 años. El pasado 31 de enero lanzaba una campaña de 'crowdfunding' Gofundme para recaudar fondos para pagar los 200.000 dólares que necesitaba para afrontar los costes del tratamiento para sus problemas de salud.

"Durante los dos últimos años, mi padre ha sufrido problemas médicos que conllevan serias limitaciones físicas. Por desgracia, debido a dificultades financieras, no ha podido recibir el tratamiento adecuado", decía su hija en el texto de la campaña, que se extendió por las redes y en la que participaron seguidores y artistas, entre ellos Pat Metheny o Joe Lovano superando los 71.000 dólares de recaudación. Cobb tocó junto a Miles Davis en diversos de sus álbumes y participó en discos fundamentales junto a John Coltrane, Wes Montgomery o Dinah Washington.

Autodidacta, Cobb, nacido en Washington en 1929, fue una figura clave del primer gran quinteto de Miles Davis de finales de los años 50, junto a Paul Chambers y Winton Kelly, tocando en discos como 'Live at Carnegie Hall' o 'Porgy & Bess'. Antes había actuado con Dinah Washigton, Pearl Bailey, Dizzy Gillespie o Cannonball Adderley. Dejó el grupo de Davis en 1963 formando trío con Chambers y Kelly durante unos años para trabajar luego con la cantante Sarah Vaughan y tocar con distintos músicos a lo largo de su trayectoria. En los últimos años había publicado varios álbumes como líder, entre ellos 'New York time' y 'Cobb's Corner'.

EEUU, sin sanidad pública

Según recogía en un artículo de este diario Roger Roca, el pianista y articulista Ethan Iverson recordaba cómo Cobb ganó solo 66,67 dólares por las sesiones de grabación de 'Kind of blue' y no recibió nunca dinero por los dos millones de copias vendidas en estos 61 años, y aseguraba que Sony solo le pagó unos miles de dólares por hacer entrevistas promocionales para apoyar las reediciones de este 'best-seller' jazzístico. El promotor Jordi Suñol achacaba el problema de Cobb al sistema de sanidad de Estados Unidos, donde no existe la sanidad pública y los seguros privados son muy caros.