Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años

El rapero estadounidense Juice Wrld, reconocido a nivel internacional, ha fallecido este domingo a los 21 años tras sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago, según informa el portal de noticias 'TMZ'.

El avión en el que el músico viajaba desde California aterrizó la madrugada del domingo en Chicago. Algunos testigos explicaron que Juice Wrld, cuyo nombre real era Jarad Anthony Higgins, sufrió un ataque mientras caminaba por el aeropuerto, relata la publicación digital de EEUU.

El artista, que hizo una gira con Nicki Minaj a principios de este año, llegó consciente al hospital, aunque falleció al poco de entrar en el centro.

El rapero se situó en el 2018 a la cabeza de las listas musicales. Su primer gran éxito llegó el verano del año pasado con el título 'Lucid dreams'. Su tema 'All girls are the same' también cosechó un gran éxito cuando Lil Yachty apareció en el remix.